THB Việt Nam - Nhà phân phối máy bắn vít pin uy tín cho doanh nghiệp và cá nhân

Nhờ khả năng vận hành linh hoạt cùng hiệu suất vượt trội về tốc độ, độ chính xác và tiện lợi khi sử dụng, máy bắn vít pin ngày càng được nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm. THB Việt Nam đã trở thành cầu nối đưa các model máy vặn vít dùng pin đạt tiêu chuẩn quốc tế trực tiếp đến tận tay khách hàng trong nước, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn trong mọi thao tác.

THB Việt Nam – Đơn vị cung cấp máy bắn vít pin chính hãng trên toàn quốc

Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam được thành lập từ năm 2012 và ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực phân phối dụng cụ điện - pin nói chung và máy bắn vít pin nói riêng. Với phương châm hoạt động minh bạch, không ngừng sáng tạo, luôn chủ động thực hiện cam kết và tận tâm với mọi khách hàng, doanh nghiệp mang đến 100% sản phẩm chính hãng từ nhiều thương hiệu nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước; đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc - xuất xứ, CO-CQ.

THB Việt Nam là đại lý ủy quyền phân phối chính hãng máy bắn vít dùng pin Bosch

THB Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực mang đến trải nghiệm mua sắm tối ưu cho mọi khách hàng với chính sách giá cạnh tranh và chế độ bảo hành minh bạch. Đặc biệt, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng từ khâu lựa chọn máy bắn vít dùng pin phù hợp cho đến quá trình sử dụng sau này.

Không dừng lại ở đó, sau hơn 13 năm hoạt động và phát triển bền vững, đến nay doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc, thuận tiện để quý khách hàng tiếp cận và đặt mua sản phẩm một cách dễ dàng. Đơn vị cam kết giao hàng đến tận nơi trong thời gian nhanh chóng, đồng thời sẽ miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 5km với những hóa đơn có giá trị trên 1 triệu đồng.

Các dòng máy bắn vít pin được THB Việt Nam phân phối

Gian hàng máy vặn vít dùng pin tại THB Việt Nam có sự góp mặt của hàng trăm mẫu mã, với đa dạng các mức điện áp 3.6V, 7.2V, 10.8V, 12V, 18V, 40V....đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng từ các công việc đơn giản tại gia đình đến các dự án chuyên nghiệp trong công nghiệp và xây dựng. Các model thường được thiết kế kiểu dáng cầm tay tiện dụng, sử dụng linh hoạt ở mọi vị trí mà không cần phụ thuộc vào nguồn điện; được trang bị các tính năng an toàn như cân bằng lực, chống quá tải và khóa bảo vệ,...

Đại diện THB Việt Nam chia sẻ: "Là đại lý ủy quyền của Bosch tại thị trường Việt Nam, chúng tôi hiện đang cung cấp đa dạng các mẫu máy bắn vít cầm tay dùng pin, được khách hàng đánh giá cao về độ bền, hiệu suất và tính tiện dụng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ sử dụng cá nhân đến các công việc chuyên nghiệp."

Máy bắn vít pin Bosch có thiết kế nhỏ gọn, đa dạng tính năng

Các mẫu máy bắn vít pin Bosch được thiết kế thông minh, tích hợp nhiều tính năng hiện đại như điều tốc, chống rung, đảo chiều linh hoạt, đèn LED chiếu sáng và bảo vệ điện tử ECP, giúp tối ưu hiệu suất làm việc đồng thời mang lại trải nghiệm an toàn, tiện lợi cho người sử dụng. Model sử dụng hệ thống pin Lithium-Ion bền bỉ, sạc nhanh kết hợp với tính năng điều chỉnh mô-men xoắn đa cấp cho phép siết vít chính xác, đồng thời giảm thiểu rủi ro hư hỏng vật liệu trong quá trình sử dụng.

Máy bắn vít pin Makita do THB Việt Nam cũng luôn thuộc top những sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay. Thiết bị gây ấn tượng với động cơ không chổi than mạnh mẽ, pin LXT 12V/18V/40V bền bỉ, thiết kế chống va đập tốt và hệ thống tản nhiệt hiệu quả, mang lại tuổi thọ cao và hiệu suất làm việc tối ưu.

Máy bắn vít pin Makita thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao

Khi lựa chọn máy bắn vít pin, người dùng cá nhân nên ưu tiên các dòng máy có điện áp nhỏ như 3.6V, 7.2V, 10.8V, 12V và trọng lượng nhẹ để thao tác thoải mái. Một số model phù hợp cho sửa chữa gia đình và dự án DIY có thể kể đến như Bosch Go 3, Makita TD022DSE hay Makita TD001GZ….

Ngược lại, trong môi trường thi công chuyên nghiệp, yêu cầu về sức mạnh và độ bền luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, những thiết bị sở hữu điện áp từ 18V trở lên, đi kèm pin dung lượng lớn như Bosch GDR 180 LI, Bosch GDR 18V-215, Makita TD003GA201 hay Makita TD001GM201…chính là lựa chọn tối ưu để đảm bảo hiệu suất làm việc liên tục.

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Nhờ sở hữu những lợi thế nổi bật về sản phẩm chính hãng, dịch vụ hậu mãi rõ ràng, giá cả cạnh tranh cùng mạng lưới phân phối toàn quốc, THB Việt Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc của cả cá nhân lẫn doanh nghiệp trên toàn quốc khi có nhu cầu mua máy bắn vít và đa dạng các dòng dụng cụ điện khác. Liên hệ đặt hàng ngay theo địa chỉ:

Đặt hàng trực tuyến

● Thbvietnam.com

● Maydochuyendung.com

Showroom tại Hà Nội

● Địa chỉ: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh (P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm cũ)

● Hotline: 0916610499

Showroom tại Thành phố Hồ Chí Minh

● Địa chỉ: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ (P 15, Quận 11 cũ)

● Hotline/Zalo: 0918132242