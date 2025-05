Du lịch TPHCM dịp 30/4: Từ tiểu thương tới bác tài xế đều nhiệt tình, hiếu khách

TPO - Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, TPHCM và các tỉnh phía Nam bội thu khách du lịch. Lượng khách đến TPHCM tăng hơn gấp đôi. Từ các tiểu thương, bác tài xế, hướng dẫn viên cho đến các hộ dân… đều thể hiện tinh thần hiếu khách, nhiệt tình và tự hào khi đón tiếp du khách đến với thành phố trong dịp lễ trọng đại.

Không khí lễ hội rộn ràng

Theo thống kê của Sở Du lịch TPHCM, trong 5 ngày cao điểm của lễ 30/4-1/5 năm nay, du khách đến các điểm du lịch, các khu vui chơi giải trí tại TPHCM tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, vui chơi giải trí tại TPHCM đạt khoảng 1.950.000 lượt, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 969.000 lượt). ​Khách quốc tế đến TPHCM ước đạt khoảng 120.000 lượt, tăng 122,2% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 54.000 lượt). ​Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 867.000 lượt, tăng 333,5% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 200.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 95%, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 75%)…

Lượng khách tăng vọt giúp doanh thu của ngành du lịch TPHCM đạt 7.138 tỷ đồng, tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 3.235 tỷ đồng). Đặc biệt, từ giữa tháng 3, nhiều khách sạn tại các quận trung tâm như Quận 1, 3, 4, Phú Nhuận… nơi diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành, lễ hội ánh sáng và sự kiện ẩm thực đã ghi nhận tình trạng khách đặt kín phòng.

Trong kỳ nghỉ lễ, công suất phòng tại các khách sạn từ 1-5 sao ở khu vực trung tâm thành phố đạt từ 95-100%, riêng khối khách sạn 4-5 sao của nhiều đơn vị đã không còn phòng trống trong các ngày cao điểm từ 27/4-1/5. Tại khu vực lân cận trung tâm, các cơ sở lưu trú cũng ghi nhận công suất phòng đạt từ 80% trở lên. Cao điểm trong hai ngày 30/4 và 1/5, lượng khách tăng mạnh khiến nhiều khách sạn ở khu vực này kín phòng hoàn toàn.

Theo tổng hợp từ các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách chọn khởi hành du lịch trễ (sau ngày 1/5) có xu hướng tăng. Tuy nhiên, xu hướng chính là ở lại thành phố và tham gia tour nội đô, hành trình về nguồn, khám phá không gian lịch sử nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4, nhiều điểm đến như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, Địa đạo Củ Chi… vẫn ghi nhận lượng khách tham quan rất lớn.

Theo Sở Du lịch TPHCM, hoạt động lễ hội mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được người dân thành phố hưởng ứng nhiệt tình. Không khí lễ hội rộn ràng không chỉ đến từ các hoạt động tổ chức chuyên nghiệp mà còn lan tỏa nhờ sự vào cuộc đầy trách nhiệm và cảm xúc của người dân thành phố. Từ các tiểu thương, bác tài xế, hướng dẫn viên cho đến các hộ dân khu vực trung tâm… tất cả đều thể hiện tinh thần hiếu khách, nhiệt tình và tự hào khi đón tiếp du khách đến với thành phố trong dịp lễ trọng đại.

Trên khắp các tuyến đường, người dân chủ động trang trí mặt tiền nhà, treo cờ, phối hợp giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự, tạo nên không gian sống thân thiện, văn minh. Nhiều người dân trở thành hướng dẫn viên không chuyên, sẵn sàng giới thiệu món ăn đặc sản, kể lại những câu chuyện về Sài Gòn xưa - TPHCM nay…. góp phần làm lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước thêm nhiều ý nghĩa.

Nhiều hoạt động hấp dẫn du khách

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành du lịch của tỉnh đón khoảng 858.000 lượt du khách, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch đạt hơn 661 tỷ đồng (tăng gần 34%), trong đó thu từ lưu trú chiếm hơn một nửa với 389 tỷ đồng. Công suất buồng trung bình toàn tỉnh đạt 85%...

Kết quả trên có được là nhờ sức hút mạnh mẽ từ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao sôi động và dịch vụ được chuẩn bị chu đáo.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, Vũng Tàu rực rỡ sắc màu lễ hội với chuỗi sự kiện V-FEST kéo dài, thu hút hơn 80.000 lượt người. Các hoạt động nổi bật như liên hoan diều nghệ thuật quốc gia, giải đua thuyền buồm quốc tế, đại nhạc hội V-FEST ALL STAR tại sân vận động Lam Sơn…

Gần 366.000 lượt người đổ về các bãi biển Vũng Tàu, tăng hơn 72.000 lượt so với năm trước. Lực lượng cứu hộ và an ninh được bố trí 100% tại các bãi tắm, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Trong kỳ nghỉ, có 8 trường hợp người tắm biển bị sóng cuốn xa bờ đã được cứu kịp thời, 1 trường hợp được sơ cứu do va đập sóng. Đồng thời, các tổ kiểm tra đã giải tán 132 nhóm ăn uống trên bãi biển, xử lý 4 trường hợp bán hàng rong.

Tại Hồ Tràm, hàng nghìn du khách thích thú với hoạt động biểu diễn khinh khí cầu kết hợp âm nhạc và bia, chợ đêm nhộn nhịp và các hoạt động bãi biển sôi động như cano, bóng chuyền, nhà phao, xe điện…

Tại huyện Côn Đảo, các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng được tổ chức trang trọng: Chương trình nghệ thuật chính luận, hội thi đua bè, khu ẩm thực, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương, trải nghiệm du lịch sinh thái rừng biển, lặn ngắm san hô, thả rùa con về biển…

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận, hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra sôi động, nhộn nhịp do dịp lễ 30/4 có thời gian nghỉ 5 ngày liên tục. Cùng với đó, giao thông đi lại thuận lợi, thời tiết mát mẻ... góp phần thu hút đông khách đến với Bình Thuận.

Trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, toàn tỉnh đón 228.000 lượt khách tham quan, lưu trú với công suất phòng bình quân vào các ngày cao điểm (30/4 - 3/5) khoảng 75 - 95%, doanh thu ước đạt 450 tỷ đồng. Tuyến du lịch trọng điểm như Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành (TP Phan Thiết), khu vực huyện Hàm Thuận Nam… được đông đảo du khách lựa chọn vì vừa nghỉ dưỡng, tắm biển vừa tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Lượng khách đến Bình Thuận đông nhất từ ngày 30/4 - 2/5. Khách nội địa phần lớn đến từ TPHCM, Hà Nội, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa và các tỉnh Nam Bộ.

Dịp lễ 30/4 -1/5 năm nay, tại Bình Thuận diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn nhằm thu hút đông đảo khách tham gia như thể thao trên biển (lướt ván diều, ván buồm, lướt sóng, dịch vụ ca nô kéo dù, mô tô nước), lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty, chương trình MAPPING 3D và biểu diễn nghệ thuật, lễ hội thả diều, chuỗi sự kiện Summer Fest 2025 đặc sắc... Đặc biệt, đến nay tỉnh chưa ghi nhận phản ánh nào của du khách qua đường dây nóng về giá cả dịch vụ, hàng hóa và chất lượng phục vụ.

Khách du lịch Hà Giang đều đến cột cờ Lũng Cú Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lượng khách du lịch đến tỉnh là 146.200 lượt người (tăng 2,3 % so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, có 9.200 lượt khách nước ngoài; khách nội địa 137.000 lượt người. Tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt hơn 377 tỷ đồng, trong đó khách du lịch quốc tế gần 38 tỷ đồng và nội địa gần 340 tỷ đồng. Ngoài vẻ đẹp nhiên hùng vĩ và văn hoá độc đáo, Hà Giang còn có Cột cờ quốc gia Lũng Cú tại cực Bắc của Tổ quốc - một địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách đến Hà Giang dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua. Ông Nguyễn Văn Hãnh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn - cho biết, trong đợt lễ vừa qua, du khách chọn đến Cột cờ Quốc gia Lũng Cú như một điểm đến cố định, sau đó là nhà Vương ở xã Sà Phìn, Nhà của Pao ở xã Súng Là... Thành Đạt