Lào Cai, Yên Bái 'bỏ túi' 1.100 tỷ từ du lịch dịp 30/4

TPO - Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 - 4/5), Lào Cai đã đón 265.000 lượt du khách trong và ngoài nước, doanh thu từ du lịch đạt trên 900 tỷ đồng. Tỉnh Yên Bái cũng đón hơn 212.330 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt hơn 180 tỷ đồng.

Cụ thể, thống kê của tỉnh Lào Cai, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai dịp lễ 30/4 - 1/5 ước đạt 265.000 lượt, trong đó khách du lịch nội địa 242.000 lượt, khách quốc tế là 23.000 lượt.

Thị xã Sa Pa vẫn là điểm đến thu hút lớn nhất với khoảng 152.000 lượt; thành phố Lào Cai đón khoảng 67.000 lượt. Huyện Bắc Hà đón khoảng 29.000 lượt; huyện Bảo Yên đón khoảng 38.000 lượt; huyện Bát Xát đón khoảng 8.800 lượt; các địa phương khác đón 10.000 lượt. Tổng thu từ du lịch của tỉnh đạt khoảng hơn 900 tỷ đồng, tăng 6% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.

Công suất phòng bình quân chung của tỉnh Lào Cai ước đạt khoảng 60 - 65%. Riêng Sa Pa hiện có 711 cơ sở lưu trú, với hơn 6.000 phòng và trên 13.000 giường. Công suất buồng phòng trong kỳ nghỉ lễ đạt 95%, riêng các ngày từ 1 đến 3/5 đạt 99%.

Tại Yên Bái, theo báo cáo của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, tổng lượt khách đón ước đạt 212.335 lượt (tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó có 68.437 lượt khách lưu trú, khách quốc tế đạt 36.104 lượt (tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024). Doanh thu ước đạt hơn 180 tỷ đồng (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Các địa phương đón khách nhiều lần lượt là thị xã Nghĩa Lộ đón 71.200 lượt khách, chiếm 33,5%; huyện Văn Chấn đón 24.375 lượt khách, chiếm 11,5%; huyện Văn Yên đón 23.700, chiếm 11,2%; huyện Lục Yên đón 22.790 lượt khách, chiếm 10,7%; huyện Mù Cang Chải đón 22.500 lượt khách, chiếm 10,6% số khách của tỉnh Yên Bái.

Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú trong tỉnh Yên Bái đạt trung bình đạt 65%. Riêng các cơ sở lưu trú tại các địa phương như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Yên Bình, Văn Chấn đạt từ 90% - 95% công suất phòng.

Mộc Châu đón gần 20 nghìn khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Thị xã Mộc Châu (Sơn La) đón gần 20 nghìn lượt khách đến tham quan danh lam thắng cảnh và nghỉ dưỡng. Theo ước tính của ngành du lịch Mộc Châu, bình quân mỗi lượt khách đến đây chi tiêu 1,3 triệu đồng”, bà Đinh Thị Hường - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La - cho biết. Mộc Châu có nhiều danh lam thắng cảnh, thu hút khách du lịch. Theo bà Hường, thị xã Mộc Châu có khoảng 300 cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, nhà nghỉ, homestay. Hai ngày lễ vừa qua, các cơ sở này đều hoạt động hết công suất, đạt tỷ lệ lấp đầy phòng 100%. Những ngày nghỉ tới đây cũng không còn nhiều phòng trống. Cũng theo bà Hường, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, du khách tập trung vào TPHCM dự kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhưng Mộc Châu vẫn đón được lượng khách ổn định.