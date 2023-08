Du lịch Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu dịp 2/9 có gì hấp dẫn?

TPO - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay với 4 ngày nghỉ liên tiếp là cơ hội để các điểm du lịch đón lượng lớn du khách. Hiện tại, các khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn ở Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón du khách.

Bắn pháo hoa tối 2/9

Năm 2023, Bình Thuận được là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đưa vào khai thác nên dự báo lượng khách đến tỉnh này vào dịp 2/9 sẽ tăng mạnh. Do đó, công tác chuẩn bị đều được các khu, điểm du lịch, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương coi trọng.

Trong đó, sự kiện NovaWorld Festival sôi động với hàng loạt hoạt động lễ hội, âm nhạc, vui chơi, giải trí, ẩm thực hấp dẫn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới lạ, được diễn ra từ ngày 31/8-3/9 tại NovaWorld Phan Thiet. NovaWorld Festival còn có màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sắc màu trong không gian quảng trường biển Bikini Beach vào tối lễ 2/9.

Dịp lễ 2/9, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với các địa phương tổ chức “Tuần lễ văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023” diễn ra từ ngày 27/8-3/9.

Tuần lễ là chuỗi hoạt động tổng hợp, trong đó triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” sẽ được khai mạc tối ngày 27/8 với sự tham gia của 25 tỉnh, thành và đơn vị trong cả nước; lễ hội đường phố, âm nhạc đường phố, trưng bày và giới thiệu sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc sản địa phương; lễ hội đường phố với sự tham gia của 10 đoàn với 700 nghệ sĩ, nghệ nhân.

Nhiều hoạt động đặc sắc

Tại Vũng Tàu sẽ diễn ra lễ hội bia Vũng Tàu 2023 - Vung Tau BeerFest, từ ngày 2-3/9 tại Quảng trường Cột cờ bãi Sau. Điểm nhấn của lễ hội bia là màn trình diễn âm thanh ánh sáng đặc sắc trong đêm nhạc EDM kéo dài từ 20h đêm 2/9 kéo dài đến 6h sáng ngày hôm sau, với sự góp mặt của nhiều DJ nổi tiếng.

Dịp 2/9, đến Hồ Mây Park du khách được ngắm toàn cảnh Vũng Tàu xinh đẹp, hữu tình khi ngồi trên cáp treo di chuyển lên khu công viên và tham gia thế giới trò chơi giải trí cả ngày như leo núi mô hình, xe điện đụng, tàu lượn, trượt cỏ, xe đua F1, ngồi ghế bay, xe trượt dốc, vòng quay bạch tuộc, bắn cung, Quick Jump, Tarzan, thuyền rồng, ngồi tháp rơi, video game…

Bà Liêu Thị Phượng - Tổng giám đốc Tập đoàn Charm Group - cho biết, mừng lễ 2/9, Charm Group tổ chức đại nhạc hội Let’s Charm Fest 2023, quy tụ dàn sao Việt nổi tiếng về Hồ Tràm.

Còn huyện Long Điền mang đến không khí sôi động cho khu vực Long Hải với các hoạt động thể thao biển như đua ván sup tại bãi tắm Long Hải. Giữa tháng 9, huyện tổ chức giải bóng chuyền bãi biển.

6 tháng đầu năm, Bình Thuận ước đón 4.460.000 lượt khách, tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm trước và đạt 66% kế hoạch năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch 11.348 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm. Bà Rịa-Vũng Tàu đón hơn 8,5 triệu lượt khách trong 7 tháng qua, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 8.829 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ.