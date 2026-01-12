Dự kiến siết đăng ký nguyện vọng Đại học: Thí sinh chỉ được chọn tối đa 10 nguyện vọng

HHTO - Trước thềm mùa tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy chế tuyển sinh mới, trong đó đề xuất nhiều điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

Theo dự thảo, thí sinh tham gia xét tuyển đại học năm 2026 sẽ chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Đề xuất này nhằm khắc phục tình trạng thí sinh đăng ký tràn lan hàng chục nguyện vọng để “giữ chỗ”, gây áp lực lớn cho hệ thống xử lý dữ liệu và công tác lọc ảo, đồng thời khiến chính thí sinh rơi vào tâm lý hoang mang khi lựa chọn ngành, trường.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, dù được đăng ký không giới hạn nguyện vọng, nhưng số nguyện vọng trúng tuyển của mỗi thí sinh thường tập trung ở nhóm đầu, trong khi các nguyện vọng phía sau gần như không có cơ hội. Việc giới hạn số lượng nguyện vọng được kỳ vọng sẽ buộc thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng hơn giữa năng lực bản thân, sở thích và mức điểm chuẩn của các ngành, từ đó nâng cao chất lượng lựa chọn và giảm tình trạng “đăng ký cho chắc”.

Cùng với việc siết số lượng nguyện vọng, dự thảo quy chế tuyển sinh mới cũng đề xuất điều chỉnh điểm cộng đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS. Theo đó, mức điểm ưu tiên dành cho các chứng chỉ này dự kiến giảm xuống còn khoảng 1-2 điểm, thay vì có trường cộng tới 3 điểm như trước. Bộ GD&ĐT cho rằng việc điều chỉnh là cần thiết nhằm đảm bảo công bằng giữa các thí sinh, đặc biệt trong bối cảnh không phải học sinh nào cũng có điều kiện tiếp cận các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Ngoài ra, Bộ cũng dự kiến giới hạn số phương thức tuyển sinh mà mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng, tối đa không quá 5 phương thức, bao gồm cả xét tuyển thẳng theo quy định. Quy định này nhằm tránh tình trạng mỗi trường áp dụng quá nhiều phương thức khác nhau, gây phức tạp cho thí sinh và khó khăn trong khâu quản lý, giám sát.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, việc điều chỉnh quy chế tuyển sinh theo hướng chặt chẽ hơn không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh, mà để đưa hoạt động tuyển sinh về đúng bản chất, giúp thí sinh định hướng rõ ràng hơn con đường học tập, đồng thời nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của toàn bộ hệ thống tuyển sinh đại học.

Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi và dự kiến sẽ được ban hành chính thức trong thời gian tới. Những thay đổi này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến chiến lược đăng ký nguyện vọng của thí sinh, đòi hỏi các em và phụ huynh phải chủ động cập nhật thông tin, chuẩn bị sớm phương án lựa chọn ngành, trường phù hợp với năng lực và mục tiêu nghề nghiệp.