Dự kiến đưa hai bệnh viện ở Bình Dương cũ hoạt động trở lại

TPO - Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM đang khẩn trương rà soát, sửa chữa và đưa vào hoạt động trở lại hai bệnh viện chuyên khoa tại Bình Dương. Đây là giải pháp tăng năng lực khám chữa bệnh khu vực phía Bắc thành phố sau sáp nhập.

Ngày 9/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, nhằm phục vụ mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân và phát triển hệ thống y tế trong bối cảnh thành phố hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị đang tiến hành rà soát toàn diện các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế để xây dựng phương án tối ưu, đảm bảo hiệu quả khai thác và sử dụng cơ sở vật chất hiện có.

Các cơ sở y tế đang bị bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực chăm sóc sức khỏe nhân dân (ảnh: Đỗ Trường)

Trong số này, hai công trình trọng điểm được quan tâm là Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương và Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Bình Dương. Đây là hai cơ sở từng được trưng dụng làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp và hư hỏng nặng, cần được cải tạo, sửa chữa để có thể đưa vào hoạt động trở lại.

Theo thông tin từ Sở Y tế, trước đó Ban giám đốc Sở đã trực tiếp đến khảo sát thực trạng hai bệnh viện nói trên. Kết quả ghi nhận một số khu vực đã xuống cấp nghiêm trọng, cần khẩn trương sửa chữa và bổ sung thiết bị y tế. Sở Y tế tổ chức cuộc họp chuyên đề, giao nhiệm vụ cho hai bệnh viện tuyến thành phố là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tâm thần TP.HCM xây dựng đề án tiếp nhận, vận hành hai cơ sở này.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Sở Y tế đã kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao cơ sở Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Bình Dương làm Cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, đồng thời giao cơ sở Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương làm Cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Việc sớm đưa hai bệnh viện này vào hoạt động được đánh giá là cần thiết nhằm tăng năng lực khám chữa bệnh chuyên khoa, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực sau sáp nhập.

Trong thời gian chờ HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư, Sở Y tế đã đề xuất thành phố cho phép thực hiện sửa chữa khẩn cấp phần cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của hai bệnh viện, sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên hoặc nguồn dự phòng ngân sách. Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Bình Dương tiếp tục làm chủ đầu tư, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thiết kế và triển khai thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc khôi phục và đưa vào hoạt động hai cơ sở y tế này không chỉ giúp nâng cao năng lực điều trị chuyên khoa cho khu vực phía Bắc TP.HCM mà còn góp phần hình thành mạng lưới y tế đồng bộ, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.