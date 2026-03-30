Dự kiến điều chỉnh lương công chức, viên chức từ ngày 1/7

TPO - Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan xây dựng phương án cải cách tiền lương mới, trước mắt sẽ thực hiện lộ trình điều chỉnh mức lương cơ sở dự kiến áp dụng từ ngày 1/7 tới đây.

Tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc, kiểm tra tình hình hoạt động của mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp tại An Giang.

Liên quan đến vấn đề chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng cho hay, Chính phủ đang tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng phương án cải cách tiền lương mới trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 27.

“Trước mắt, sẽ thực hiện lộ trình điều chỉnh mức lương cơ sở dự kiến áp dụng từ 1/7/2026”, bà Trà nêu rõ.

Điều chỉnh mức lương cơ sở dự kiến áp dụng từ 1/7/2026. Ảnh minh họa.

Vấn đề cải cách tiền lương cũng được Bộ Nội vụ nêu rõ tại phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa qua.

Cụ thể, về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; triển khai sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Đề xuất phương án cải cách tiền lương theo lộ trình

Liên quan đến chính sách tiền lương, kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp với Bộ Nội vụ mới đây nêu rõ, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 1/7/2026, (hoàn thành ngày 30/5).

Bộ Nội vụ cũng được giao chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được hoàn thiện với nhiều điểm mới quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng đội ngũ.

Một số văn bản tiêu biểu có tác động trực tiếp đến công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức như: quy định về vị trí việc làm công chức nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc quản lý công chức theo vị trí việc làm; quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính nhà nước và công chức, góp phần đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ…

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định quan trọng liên quan đến quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước, quy định về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của viên chức và đặc biệt là chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025.