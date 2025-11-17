Dự đoán Top 18 Anh Trai Say Hi 2025: Hustlang Robber đầy sức hút, B Ray cần bứt phá

HHTO - Sau khi điểm mặt 4 gương mặt kỳ cựu gồm Ngô Kiến Huy, Karik, BigDaddy và Vũ Cát Tường cho suất vào Top 18 Anh Trai “Say Hi” 2025, Hoa Học Trò tiếp tục mở màn tuần mới với sáu rapper nổi bật. Đây sẽ là những nhân tố khiến vòng Solo Stage trở nên kịch tính và khó lường hơn bao giờ hết.

Negav

Negav luôn là gương mặt thu hút nhiều sự chú ý tại Anh Trai “Say Hi” 2025. Anh liên tục giữ phong độ ổn định và vừa giành số điểm cao nhất tại Live stage 3, trở thành đội trưởng đầu tiên tại Live stage 4. Màn trình diễn Can I Get Your Love? nhận về nhiều lời khen từ khán giả và được dự đoán sẽ viral trong thời gian tới.

Dù không tạo được hiệu ứng bùng nổ hay trend mạnh như mùa 1, Negav vẫn duy trì được thành tích ổn định qua từng tập phát sóng.

Về mặt hình ảnh, những chia sẻ về quãng thời gian khó khăn cùng các thông điệp tích cực trong các tập gần đây giúp Negav tạo được sự đồng cảm với người xem. Dù từng vướng ồn ào ở giai đoạn đầu mùa, phần đông khán giả đã có cái nhìn thiện cảm hơn khi chứng kiến thái độ nghiêm túc của anh trên sân khấu.

Tổng thể, với kinh nghiệm biểu diễn dày dạn, khả năng giữ phong độ và lượng người hâm mộ ổn định, Negav đang nắm trong tay nhiều lợi thế để tiến vào Top 18 Solo stage.

Mason Nguyễn

Mason Nguyễn gây ấn tượng mạnh tại Anh Trai “Say Hi” 2025 nhờ cú “lột xác” đáng chú ý về hình ảnh. Anh vốn được biết đến là một rapper mang phong cách mạnh mẽ, gai góc, nhưng khi lên sóng chương trình, Mason lại xuất hiện với vẻ ngoài hiền lành, dễ thương đến mức được fan trìu mến gọi là “thỏ con”. Sự đối lập giữa hình ảnh đời thường và phong thái biểu diễn khiến Mason trở nên đặc biệt hơn trong mắt khán giả.

Dù ngoài sân khấu trông nhẹ nhàng và đáng yêu, mỗi khi bước vào phần thi, Mason lập tức chuyển sang trạng thái “on fire”: Rap chắc nhịp, năng lượng bùng nổ, thần thái cuốn hút và khả năng làm chủ sân khấu tốt. Tuy vậy, cho đến Live stage 3, những gì Mason mang lên sân khấu vẫn nằm trong vùng an toàn, một Mason mà khán giả đã quen thuộc, chưa có khoảnh khắc bứt phá thực sự.

Tưởng như Mason đã bộc lộ hết những gì mình có, Live stage 4 lại mở ra một phiên bản hoàn toàn mới của anh với bản Ballad Thức. Dù đứng chung sân khấu với loạt vocalist thực lực như Vũ Cát Tường, Jey B hay buitruonglinh, Mason không hề bị mờ nhạt. Ngược lại, anh đem đến một phần trình diễn giàu cảm xúc và khả năng xử lý bài hát tinh tế hơn nhiều so với kỳ vọng.

Từ một thí sinh tưởng như sẽ dừng lại sau Live stage 4, Thức đã trở thành cú hích giúp Mason bật lên mạnh mẽ, trở thành một trong những gương mặt tiềm năng nhất của chương trình.

Gill

Ngay từ những tập đầu, Gill đã hòa nhập tốt với format chương trình, luôn mang đến các màn trình diễn chỉn chu. Ở các tiết mục như Ảo Ảnh, To Your Ex hay Cũng May Là Ế trong Live stage gần nhất, dù không tạo ra khoảnh khắc bùng nổ, Gill vẫn duy trì phong độ ổn định, điều không phải thí sinh nào cũng làm được. Dù không phải rapper “thuần túy”, lợi thế đa năng từ hát, rap và khả năng vũ đạo giúp anh dễ dàng biến hóa giữa các concept sân khấu.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, điểm khiến Gill được khán giả yêu mến nằm ở sự hoạt ngôn, hài hước và lối ứng xử duyên dáng. Anh thường xuyên “tung miếng” đúng lúc, giúp các tập phát sóng thêm giải trí. Những đoạn cắt về Gill trên TikTok hay Facebook luôn thu hút nhiều bình luận tích cực, đa phần khen anh chân thật, hài hước và mang lại năng lượng dễ chịu.

Phong độ chuyên môn ổn định đi cùng sự yêu thích mạnh mẽ từ người xem giúp Gill hoàn toàn có khả năng tiến vào Top 18 Solo Stage. Tuy nhiên, bước vào vòng Solo, nơi mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn, Gill sẽ cần một màn trình diễn thật sự bùng nổ để chứng minh anh xứng đáng đi xa hơn trong cuộc đua.

Hustlang Robber

Là Quán quân Rap Việt mùa 4, Hustlang Robber vốn được biết đến với phong cách bụi bặm, gai góc và chất giọng rap đặc trưng. Không ít khán giả nghi ngờ liệu chất rap mumble có phù hợp với chương trình hay không.

Tuy nhiên, chỉ sau hai tập phát sóng, Robber đã xóa bỏ mọi lo ngại nhờ khả năng hòa hợp bất ngờ trong các tiết mục nhóm. Anh trở thành một trong những cái tên được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội, phần lớn đến từ giọng rap lạ tai và sự tiến bộ rõ rệt ở từng phần thi. Đặc biệt, trong tiết mục Thức, Robber gây “sốc nhẹ” khi phô diễn chất giọng trầm ấm và cảm xúc.

Sức hút của Robber không chỉ đến từ chuyên môn âm nhạc mà còn từ tính cách thật thà, hài hước ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng. Các đoạn clip của anh liên tục khiến netizen phải "nói chuyện nhiều" với vô số meme và câu nói viral. Người hâm mộ của Robber phát triển nhanh đến mức anh vừa chính thức công bố tên fanclub riêng - Mumble Bee, cho thấy mức độ phủ sóng mạnh mẽ của anh trong mùa này.

Thái độ tự tin, sự chín chắn khi từng là đội trưởng của một đội Hip-Hop danh tiếng và các Live stage các vòng khiến Hustlang Robber trở thành một ứng viên sáng giá cho Top 18 Solo Stage mùa này.

OgeNus

Từng là thực tập sinh tại Hàn Quốc tương tự CONGB, OgeNus bước vào Anh Trai “Say Hi” 2025 như một thí sinh toàn năng với khả năng ca hát, vũ đạo, sáng tác và đặc biệt là thế mạnh về rap. Tuy nhiên, ở những tập đầu, OgeNus vẫn chưa thể hiện được nhiều và phần nào bị lu mờ khi đứng cạnh các rapper kỳ cựu. Điều này thể hiện rõ nhất trong tiết mục Người Yêu Chưa Sinh Ra, nơi nam rapper có phần lép vế khi biểu diễn chung với những cái tên giàu kinh nghiệm như BigDaddy hay Hustlang Robber.

Phải đến Live stage 4, OgeNus mới thật sự bộc lộ khả năng nổi bật: Anh đồng sáng tác ca khúc mang âm hưởng City Pop - Vô Số Lần Tình Cờ cho đội CONGB, một bản hit tiềm năng cho thấy khả năng cảm nhạc tốt, tư duy bắt trend và sự linh hoạt trong sáng tác. Qua tiết mục này, công chúng càng nhận ra OgeNus tỏa sáng nhất khi bước vào những concept trẻ trung, năng động thay vì những màu sắc “ngầu”, nặng chất Hip-Hop.

Dù vậy, một bộ phận khán giả vẫn chờ đợi xem liệu OgeNus có thể “bung lụa” mạnh hơn để khẳng định dấu ấn cá nhân hay không. Sự toàn diện giúp anh có cơ hội lớn lọt vào Top 18 nhờ một Live stage 4 thành công, nhưng để đi xa hơn, OgeNus cần một khoảnh khắc thực sự bùng nổ, thứ có thể đưa anh vượt khỏi hình ảnh “thực tập sinh đa năng” và trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ nhất của mùa 2.

B Ray

B Ray là một trong những rapper kỳ cựu nhất của Anh Trai “Say Hi” 2025, nổi tiếng với bề dày thành tích: Từng làm HLV Rap Việt và là người dẫn dắt Hustlang Robber đến chức quán quân. Trên sân khấu Anh Trai, B Ray thường giữ vai trò nhóm trưởng, liên tục thể hiện tinh thần cầu tiến và khả năng quản lý, phối hợp nhóm hiệu quả.

Tuy nhiên, từ đầu mùa, B Ray có phần mờ nhạt so với các thí sinh kỳ cựu khác. Anh chưa tạo được bản hit nổi bật hay sức lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Trong Live Stage 4, đội B Ray biểu diễn ca khúc Cũng May Là Ế, đem lại sự thích thú cho khán giả nhưng vẫn là một tiết mục tương đối an toàn, chưa tạo được điểm nhấn nổi bật so với các phần trình diễn khác trong tập phát sóng này.

Có thể B Ray đang ưu tiên vai trò dẫn dắt, truyền kinh nghiệm cho các nghệ sĩ trẻ, nhường sân khấu chính cho các thành viên khác tỏa sáng, hơn là tập trung kiếm spotlight cho bản thân. Tuy nhiên, chính sự phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội như Karik, Cody Nam Võ, Ryn Lee hay Gill vô tình giúp anh chiếm được thiện cảm từ khán giả.

Với kinh nghiệm dày dặn, nền tảng kỹ thuật vững chắc và khả năng dẫn dắt, B Ray vẫn là một ứng viên sáng giá cho Top 18 và Solo stage là cơ hội để B Ray tỏa sáng, chứng mình bản thân xứng đáng ở lại cuộc chơi.

Cuộc đua vào Top 18 của Anh Trai “Say Hi” 2025 đang ngày càng căng thẳng! Sau khi các rapper đã khẳng định vị thế, các dự đoán cuối cùng giờ đây dồn về 4 vocalist trẻ triển vọng, hứa hẹn đem đến những màn trình diễn solo stage đầy năng lượng, cá tính nổi bật và bất ngờ cho khán giả.

(còn tiếp)