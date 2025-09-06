Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sóng xanh

Google News

Dự chi 2.300 tỷ đồng đào tạo nhân lực năng lượng tái tạo tại Gia Lai

Trương Định
TPO - Thông tin trên được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết ngày 6/9. Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo được hình thành tại xã Phù Mỹ Đông, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 2.300 tỷ đồng.

phoi-anh.jpg
Phối cảnh dự án.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai, đây là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược, không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững của tỉnh.

Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo sẽ được xây dựng với hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bao gồm: Xưởng sản xuất hydrogen xanh, trung tâm điều trị oxy cao áp, khu đào tạo trong nhà và ngoài khơi, tháp luyện tập, khu lưu trú thấp tầng và cao tầng, hệ thống turbine gió, trang trại năng lượng mặt trời cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Ngoài ra, trung tâm có khu thể dục thể thao, sân đáp trực thăng, bãi đỗ xe, đảm bảo môi trường đào tạo - nghiên cứu - sinh hoạt khép kín cho học viên và giảng viên.

Với quy mô tiếp nhận khoảng 400 học viên/khóa và đội ngũ hơn 117 giảng viên, cán bộ chuyên môn, dự án được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh tại Việt Nam.

Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 6/2025; phê duyệt kế hoạch đấu thầu ngày 19/8.

Trước đó, ngày 18/6, tỉnh Bình Định cũ đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án với một số doanh nghiệp nước ngoài và Trường ĐH Quy Nhơn về xây dựng, vận hành trung tâm.

Vừa qua, tại xã Phù Mỹ Đông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, quy mô hơn 436ha, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng.

Trương Định
