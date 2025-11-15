Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Dự báo mưa dữ dội ở miền Trung

Nguyễn Hoài
TPO - Những nhận định mới nhất cho thấy, đợt mưa từ đêm 15/11 đến đêm 18/11 ở miền Trung có thể lớn hơn so với những dự báo trước đó. Lượng mưa trong 3 ngày ở Huế, Đà Nẵng có thể từ 300-600mm, có nơi trên 800mm, nguy cơ lũ lên trên báo động 3 ở nhiều sông.

Hôm nay (15/11), khu vực Trung Trung Bộ đã bắt đầu có mưa, mưa rào rải rác. Dự báo từ đêm 15/11 đến đêm 18/11, mưa lớn bao trùm khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk, đỉnh điểm từ đêm 17/11 đến đêm 18/11.

Cụ thể, từ đêm 15/11 đến ngày 17/11, Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có mưa rất to với lượng mưa từ 100-250mm, có nơi trên 350mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị thời gian này mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 16/11 đến ngày 17/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 150mm.

image-4.jpg
Miền Trung tiếp tục hứng chịu một đợt mưa rất lớn trên diện rộng.

Từ đêm 17/11 đến hết đêm 18/11, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa dữ dội với lượng mưa lên tới 200-400mm, có nơi trên 500mm. Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa thời gian này mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Ngoài ra, từ ngày 16-18/11, khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 16 đến ngày 20/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Sông An Lão, sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Lại Giang (Gia Lai), sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk), sông Cái Phan Rang, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Nguyễn Hoài
