Dự án đường Hồ Chí Minh qua An Giang vướng mặt bằng kéo dài

TPO - Gần 1,7km mặt bằng chưa bàn giao cùng việc thiếu cát đá khiến dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh An Giang chậm tiến độ. Đặc biệt, một số hộ dân gửi đơn khiếu nại đi nhiều nơi liên quan tiền đền bù và tái định cư khi nhường đất cho dự án. Tỉnh An Giang đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để lấy lại tiến độ cho dự án này.

Công trường cầu Cái Lớn nối xã Gò Quao và xã Vĩnh Tuy (An Giang) gặp khó khi còn một số hộ dân chưa di dời.

Phát sinh đơn thư vì mặt bằng

Mới đây, nhiều hộ dân xã Vĩnh Tuy (tỉnh An Giang) gửi đơn đến báo Tiền Phong phản ánh những bức xúc liên quan đến đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi chủ đầu tư giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Hồ Chí Minh qua địa bàn. Trong đó, có hộ dân không đồng thuận di dời vì cho rằng giá bồi thường thấp hơn thực tế, có sự chênh lệch tiền bồi thường giữa các hộ kế nhau, có hộ khiếu nại không được hỗ trợ tái định cư...

Ghi nhận của báo Tiền Phong tại xã Vĩnh Tuy cho thấy, công trường thi công dự án đường Hồ Chí Minh qua đây không liền mạch, mặt bằng trong tình trạng "xôi đỗ". Xen giữa các khu vực thi công vẫn còn những hộ dân sinh sống, sản xuất. Dẫn tới, có đoạn thi công rốt ráo, có đoạn chưa động tĩnh gì.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tuy cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn tất việc vận động, đối thoại và xử lý các kiến nghị liên quan đến bồi thường, GPMB dự án đường Hồ Chí Minh. “Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, lắng nghe từng trường hợp cụ thể. Đa số hộ đã đồng thuận, chỉ còn khoảng 14 - 15 hộ chưa đồng thuận về giá bồi thường, phương án hỗ trợ”, vị lãnh đạo xã cho hay.

Với những hộ còn vướng mắc, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang đang thẩm định, lập lại phương án giá cho phù hợp. Trong khi đó, một số công trình đặc thù phải định giá lại. Với một số yêu cầu của người dân chưa phù hợp, địa phương tiếp tục vận động, đối thoại.

"Dự kiến trong tuần tới, UBND xã sẽ có văn bản phản hồi cụ thể từng kiến nghị của người dân. Nếu vẫn không đạt đồng thuận sẽ xin ý kiến tỉnh để tổ chức cưỡng chế, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án", lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tuy thông tin.

Phần công trình của những hộ đã bàn giao mặt bằng đang được phá bỏ.

Thiếu cả vật liệu

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết, tiến độ thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua An Giang đang chậm so với kế hoạch, chủ yếu do vướng mặt bằng và thiếu vật liệu san lấp. Một số khu tái định cư chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để giao đất cho người dân, dẫn đến việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu bị kéo dài.

Hiện toàn tuyến còn gần 1,7km chưa bàn giao mặt bằng. Tình trạng thiếu mặt bằng thi công dẫn tới một số cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành nhưng đường dẫn vẫn chưa thể triển khai.

“Nếu các địa phương hoàn tất GPMB trong tháng 11 này, nhà thầu có thể thi công liên tục để kịp hoàn thành đường Hồ Chí Minh đoạn qua An Giang trong năm nay”, đại diện chủ đầu tư nói.

Một số hạng mục thi công vẫn đang chờ nguồn cát.



Về vật liệu san lấp, tới nay tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long đã cam kết cung ứng đủ nguồn cát cho dự án, nếu thủ tục khai thác được hoàn tất kịp thời.

Với vật liệu đá, tổng nhu cầu dự án khoảng 400.000m³, trong đó An Giang đã hỗ trợ 200.000m³, hiện còn thiếu 200.000m³ chưa xác định nguồn cung. Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ nguồn đá để sớm đưa vật liệu về công trường.

Ngày 24/10, Bộ Xây dựng cũng có văn đề nghị UBND tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thành GPMB cho Dự án đường Hồ Chí Minh qua địa bàn, để bảo đảm tiến độ thông tuyến vào cuối năm nay. Gần 1,7km mặt bằng chưa bàn giao tập trung tại các xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Phong, Gò Quao và Châu Thành. Cùng đó, việc di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm, có nguy cơ ảnh hưởng kế hoạch thi công.

Cụ thể, xã Châu Thành còn vướng 345m mặt bằng; xã Gò Quao còn 3 hộ dân với tổng chiều dài 248m và đường điện trung thế; xã Vĩnh Phong và Vĩnh Tuy còn hơn 1km mặt bằng vướng.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang) cần thu hồi mặt bằng khoảng 158ha, ảnh hưởng hơn 2.100 hộ dân, trong đó 181 hộ phải tái định cư. An Giang bố trí 3 khu tái định cư (Vĩnh Phong, Gò Quao, Vĩnh Tuy) với tổng diện tích 1,7ha để phục vụ dự án.

Cầu Kênh Mương Lộ còn vướng đường điện chưa di dời. Ảnh: Nhật Huy.

Công trường có 117 mũi thi công với hơn 380 người và hàng trăm thiết bị. Ảnh: Nhật Huy.