Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

DRH Clinic hỗ trợ miễn phí xử lý biến chứng kem trắng nhanh, kem gây nghiện

P.V

9 năm đồng hành cùng làn da Việt, DRH Clinic tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong, trong ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại vào quá trình chăm sóc và phục hồi những làn da bị tổn thương do kem gây nghiện và kem trắng nhanh.

Trong bối cảnh, hàng loạt các đơn vị thẩm mỹ liên tục vướng bê bối, khiến khách hàng dần mất niềm tin vào các cơ sở làm đẹp. Đồng thời, ngày càng có nhiều trường hợp bị biến chứng do làm đẹp sai cách, để lại hệ quả khôn lường như: kích ứng, mỏng yếu, giãn mao mạch, tăng sắc tố, bong tróc, thậm chí hoại tử.

DRH Clinic đã tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong vững chắc, khi không ngừng cập nhật, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại từ thế giới vào quá trình chăm sóc làn da Việt. Không chỉ giúp xử lý hiệu quả, an toàn các vấn đề như: nám, mụn, sẹo rỗ, viêm da, lão hóa,... Mà còn thành công giải cứu hàng ngàn trường hợp bị biến chứng do làm đẹp sai cách. Đặc biệt là lạm dụng quá mức các loại kem trộn, kem pha, kem gây nghiện, kem làm trắng cấp tốc.

image001.png
Thành công giải cứu trường hợp bị nám biến chứng do kem trộn tại DRH Clinic

Theo các chuyên gia da liễu, “làm đẹp cấp tốc” chưa bao giờ là sự lựa chọn an toàn. Đây là vấn đề đã được cảnh báo suốt nhiều năm qua, khi ngày càng nhiều người vì muốn đẹp nhanh mà bất chấp rủi ro, dẫn đến hàng loạt biến chứng nghiêm trọng về da. Thực tế, một làn da đẹp phải được xây dựng từ nền tảng bền vững bên trong, không thể dựa vào các sản phẩm tẩy trắng hoặc phương pháp tác động mạnh trong thời gian ngắn. Cũng vì vậy, xu hướng làm đẹp hiện đại trên thế giới đang dịch chuyển mạnh sang các công nghệ tiên tiến không xâm lấn, ưu tiên sự an toàn, hiệu quả lâu dài và hạn chế tối đa biến chứng.

Và đây cũng là lý do, từ khi mới thành lập, CEO Lê Minh Quốc – nhà đồng sáng lập DRH Clinic – đã luôn kiên định với triết lý làm đẹp an toàn, khoa học, hiện đại và bền vững. Ông nhấn mạnh rằng, mục tiêu của DRH không chỉ là mang lại làn da khỏe đẹp cho khách hàng, mà còn phải kích hoạt khả năng tự tái tạo và phục hồi, giúp làn da duy trì hiệu quả bền vững theo thời gian, ngăn ngừa tái phát và biến chứng nghiêm trọng.

Không chỉ khẳng định uy tín nhờ vào việc đầu tư công nghệ hiện đại và mang lại hiệu quả thực tế cho khách hàng, DRH Clinic còn nổi bật khi liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ miễn phí phục hồi da biến chứng do làm đẹp sai cách, giúp hàng nghìn khách hàng lấy lại làn da khỏe mạnh.

image003-copy.jpg
Khắc phục biến chứng sẹo thẩm mỹ do làm đẹp sai cách tại DRH Clinic

Khi tham gia, khách hàng sẽ được đội ngũ bác sĩ và chuyên viên giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương, thiết kế phác đồ cá nhân hóa và theo dõi cho đến khi làn da hồi phục hoàn toàn.

Song song đó, phòng khám còn chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ nhân sự và chuyên gia, thường xuyên tham gia các chương trình, hội nghị da liễu trong và ngoài nước nhằm mục đích cập nhật kiến thức, xu hướng làm đẹp mới nhất, để chuẩn hóa quy trình điều trị làn da chuyên sâu - an toàn - hiệu quả.

Nhờ những nỗ lực này, DRH Clinic đã tạo dựng được niềm tin với khách hàng, trở thành địa chỉ “giải cứu biến chứng” uy tín, dành cho những trường hợp đang không may gặp phải những tổn thương nặng, do chạy theo các giải pháp làm đẹp cấp tốc.

Đặc biệt, DRH hiện đang phát động chương trình MIỄN PHÍ CỨU DA CẤP TỐC, dành riêng cho những làn da bị biến chứng do kem trộn, peel da, laser sai cách hoặc sẹo thẩm mỹ,... mà chưa tìm được phương pháp phục hồi phù hợp. Chi phí hỗ trợ lên đến 100.000.000 VNĐ/trường hợp và sẽ đồng hành cùng khách hàng cho đến khi làn da phục hồi trở lại.

Không chỉ ở hiện tại, mà trong tương lai DRH Clinic sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, cập nhật thường xuyên các công nghệ da liễu tiên tiến và tiến hành quy chuẩn hóa quy trình điều trị từ thế giới. Nhằm giúp nhiều khách hàng hơn tiếp cận đến các phương pháp chăm sóc da an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thông tin liên hệ chi tiết:

Phòng khám da liễu DRH Clinic

Chi nhánh 1: 398 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TPHCM

Chi nhánh 2: số 7 đường số 1, Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, TPHCM

Hotline: (028) 710 23567

Website: https://drhclinic.com.vn/

P.V
#da liễu #phục hồi da #biến chứng #kem trộn #thẩm mỹ #điều trị

Cùng chuyên mục