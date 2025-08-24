Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Động thổ nhà máy sản xuất vật liệu graphene đầu tiên tại miền Trung

Trương Định
TPO - Ngày 24/8, tại Khu Công nghiệp Nhơn Hội (Khu A), tỉnh Gia Lai diễn ra lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất và ứng dụng graphene. Được biết, graphene là một dạng của carbon, một vật liệu mới.

Dự án Nhà máy sản xuất và ứng dụng graphene có tổng vốn đầu tư gần 130 tỷ đồng, quy mô sản xuất 1.800 kg graphene/năm, tổng diện tích xây dựng 13.500m2 tại Lô B1-10, Khu Công nghiệp Nhơn Hội (Khu A).

Theo chủ đầu tư dự án, Nhà máy sản xuất và ứng dụng graphene mong muốn góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai, tạo thêm việc làm cho người lao động, đặc biệt là khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng vật liệu graphene.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Phát biểu tại buổi lễ động thổ, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh đây là nhà máy sản xuất vật liệu graphene đầu tiên của khu vực miền Trung và là một trong số ít dự án trong lĩnh vực vật liệu mới của cả nước. Graphene được coi là vật liệu kỳ diệu của thế kỷ 21, với những tính năng vượt trội về độ bền, độ dẫn điện, dẫn nhiệt và khả năng ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại như năng lượng, điện tử, vi sinh, hàng không vũ trụ…

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực, triển khai thi công đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật.

“Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, thủ tục hành chính, về cơ chế chính sách để dự án triển khai nhanh chóng và hiệu quả”, ông Giang nói.

Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene. Ảnh: Trương Định.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành liên quan, UBND phường Quy Nhơn Đông, chủ đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nhơn Hội (Khu A) - Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tối đa, hỗ trợ kịp thời để nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Trương Định
