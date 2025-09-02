Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Dòng người từ các tỉnh thành nườm nượp quay lại TPHCM

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều tối 2/9, người dân tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lý và quà quê, tất bật trở về TPHCM để bắt đầu làm việc, học tập từ ngày mai.

Chiều tối 2/9, không khí tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh cũ, TPHCM) trở nên nhộn nhịp khi từng chuyến xe khách liên tục cập bến, đưa người dân quay lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Hành khách vội vã đón xe ôm, taxi, xe công nghệ để về nhà, tạo nên khung cảnh rộn ràng đặc trưng sau mỗi kỳ nghỉ dài.

Anh Nguyễn Văn Hậu (quê Đắk Lắk) vừa xuống xe, chia sẻ: “Lễ này tranh thủ về quê thăm bố mẹ, giờ quay lại để mai còn kịp đi làm. Đi xe khách về đến bến cũng nhanh, ra ngoài bắt xe công nghệ về nhà chỉ mất ít phút".

a49a8187089783c9da86.jpg
Hành khách đợi đón xe công nghệ để rời bến xe Miền Đông sau hành trình dài. Các hành khách cho biết, việc đón xe diễn ra dễ dàng, không phải chờ đợi lâu.

Theo dự báo, trong ngày 2/9, bến xe Miền Đông (cũ) đón gần 500 chuyến xe với hơn 6.000 hành khách.

Không khí tương tự cũng ghi nhận tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM). Từ chiều, dòng người tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lý, quà quê… lần lượt xuống xe, chen chúc di chuyển ở khu vực bãi trả khách.

2a30c3c4bdd4368a6fc5.jpg
330235f74be7c0b999f6.jpg
Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM) tấp nập người trong chiều 2/9.

Ngồi nghỉ cạnh túi hành lý lớn, chị Trần Thị Lài (quê Bạc Liêu) - một công nhân chia sẻ: “Lâu rồi tôi mới có dịp về thăm gia đình. Vui lắm, ăn bữa cơm quê, gặp lại bà con. Nhưng sợ đông quá nên tôi cùng con trai tranh thủ về sớm, có thêm thời gian nghỉ ngơi rồi mai đi làm lại".

40663684100635909.jpg
f00f02cc43dcc88291cd.jpg
f3e4f06d8e7d05235c6c.jpg
Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý quay trở lại TPHCM.

Chị Nguyễn Ngọc Thu (quê Đồng Tháp) mang theo túi quà mẹ chuẩn bị mang lên thành phố, vừa cười vừa nói: “Ở quê mấy ngày vui lắm, cả nhà đi chơi, ăn uống, tụ họp. Giờ quay lại sớm để mai còn đi làm, tối nay tranh thủ cả nhà đi xem pháo hoa cho trọn kỳ nghỉ".

aba51a806490efceb681.jpg
Nhiều người được người thân ra tận bến xe để đón về nhà.
1275111141149164743.jpg
Nhiều hành khách chọn phương án đón xe công nghệ, xe taxi để rời bến.

Theo đại diện bến xe Miền Tây, riêng ngày 2/9, dự kiến có khoảng 1.990 chuyến xe phục vụ gần 30.000 hành khách. “Lượng khách về bến sẽ tiếp tục tăng trong buổi tối”- vị này thông tin.

Hữu Huy
#bến xe TPHCM #người về quê #dịch vụ xe khách #bến xe miền Đông #bến xe miền Tây #lễ hội #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục