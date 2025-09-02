Dòng người từ các tỉnh thành nườm nượp quay lại TPHCM

TPO - Chiều tối 2/9, người dân tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lý và quà quê, tất bật trở về TPHCM để bắt đầu làm việc, học tập từ ngày mai.

Chiều tối 2/9, không khí tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh cũ, TPHCM) trở nên nhộn nhịp khi từng chuyến xe khách liên tục cập bến, đưa người dân quay lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Hành khách vội vã đón xe ôm, taxi, xe công nghệ để về nhà, tạo nên khung cảnh rộn ràng đặc trưng sau mỗi kỳ nghỉ dài.

Anh Nguyễn Văn Hậu (quê Đắk Lắk) vừa xuống xe, chia sẻ: “Lễ này tranh thủ về quê thăm bố mẹ, giờ quay lại để mai còn kịp đi làm. Đi xe khách về đến bến cũng nhanh, ra ngoài bắt xe công nghệ về nhà chỉ mất ít phút".

Hành khách đợi đón xe công nghệ để rời bến xe Miền Đông sau hành trình dài. Các hành khách cho biết, việc đón xe diễn ra dễ dàng, không phải chờ đợi lâu.

Theo dự báo, trong ngày 2/9, bến xe Miền Đông (cũ) đón gần 500 chuyến xe với hơn 6.000 hành khách.

Không khí tương tự cũng ghi nhận tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM). Từ chiều, dòng người tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lý, quà quê… lần lượt xuống xe, chen chúc di chuyển ở khu vực bãi trả khách.

Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM) tấp nập người trong chiều 2/9.

Ngồi nghỉ cạnh túi hành lý lớn, chị Trần Thị Lài (quê Bạc Liêu) - một công nhân chia sẻ: “Lâu rồi tôi mới có dịp về thăm gia đình. Vui lắm, ăn bữa cơm quê, gặp lại bà con. Nhưng sợ đông quá nên tôi cùng con trai tranh thủ về sớm, có thêm thời gian nghỉ ngơi rồi mai đi làm lại".

Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý quay trở lại TPHCM.

Chị Nguyễn Ngọc Thu (quê Đồng Tháp) mang theo túi quà mẹ chuẩn bị mang lên thành phố, vừa cười vừa nói: “Ở quê mấy ngày vui lắm, cả nhà đi chơi, ăn uống, tụ họp. Giờ quay lại sớm để mai còn đi làm, tối nay tranh thủ cả nhà đi xem pháo hoa cho trọn kỳ nghỉ".



Nhiều người được người thân ra tận bến xe để đón về nhà.

Nhiều hành khách chọn phương án đón xe công nghệ, xe taxi để rời bến.

Theo đại diện bến xe Miền Tây, riêng ngày 2/9, dự kiến có khoảng 1.990 chuyến xe phục vụ gần 30.000 hành khách. “Lượng khách về bến sẽ tiếp tục tăng trong buổi tối”- vị này thông tin.