Đồng Nai hỗ trợ Quảng Trị 45 tỉ đồng xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại quê nhà

TPO - Ngày 13/9, đoàn công tác tỉnh Đồng Nai, do Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị kinh phí để xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại quê nhà.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai dành cho tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ 45 tỉ đồng để xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công trong mở mang bờ cõi về phương Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh ngày nay, được Nhân dân tôn kính, lập đền thờ.

Thông tin thêm về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cho biết: Quảng Trị là mảnh đất địa linh nhân kiệt, chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh, nhưng vượt qua khó khăn, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Quảng Trị từng bước gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Quảng Trị sẽ nỗ lực phấn đấu để trở thành trung tâm năng lượng mới, trung tâm du lịch mới của khu vực và cả nước. Để đạt được những mục tiêu này, ngoài sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Trị cũng rất cám ơn sự quan tâm, đồng hành của các địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, “đền ơn đáp nghĩa”, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, mong muốn học hỏi được những kinh nghiệm quý giá của Đồng Nai trong thu hút các dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn bày tỏ xúc động khi đến thăm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Từ đau thương của chiến tranh, với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh Quảng Trị đã từng bước phát triển và gặt hái nhiều kết quả nổi bật như hôm nay. Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai tin tưởng Quảng Trị sẽ gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.

Trao biển tượng trưng hỗ trợ xây nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700), quê ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình (cũ), là con thứ ba của danh tướng Nguyễn Hữu Dật. Ông làm quan dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Trăn, Nguyễn Phúc Chu.

Ông mất và an táng tại Cù Lao Phố cạnh dinh Trấn Biên, Đồng Nai. Đến năm 1802, di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hậu duệ đưa về an táng tại xã Trường Thủy, Lệ Thuỷ, Quảng Bình (cũ).

Ông có công mở mang bờ cõi phương Nam, lập trấn Biên Hòa, đặt nền móng cho Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh phía Nam. Được nhân dân tôn kính, nhiều nơi lập đền thờ tưởng nhớ công lao khai hoang, lập ấp của ông.