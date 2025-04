Đồng loạt khánh thành, khởi công, thông xe nhiều dự án trọng điểm

TPO - Sáng nay (19/4), chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều tỉnh thành đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Nhiều dự án nghìn tỷ tại Cần Thơ được khởi công, khánh thành

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký văn bản gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng đăng ký công trình/dự án khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo đó, 4 dự án được chọn chào mừng dịp này có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ.

Cụ thể, khai trương Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng (đã khai trương ngày 10/3); Lễ công bố hoàn Phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Cần Thơ năm 2025 (dự kiến ngày 24/4); Lễ khởi động Nhà máy BESTWAY tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ (dự kiến ngày 25/4); Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và động thổ Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Cần Thơ (dự kiến ngày 26/4).

Trong đó, Dự án Aeon Mall Cần Thơ được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 11/2024, tổng mức đầu tư 5.400 tỷ đồng, tại phường Long Hòa (Bình Thủy). Aeon Mall Cần Thơ giai đoạn 1 dự kiến đưa vào sử dụng sau 36 tháng xây dựng.

Với Khu công nghiệp (KCN) VSIP Cần Thơ (tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) - KCN lớn nhất Cần Thơ, diện tích giai đoạn 1 hơn 293ha, tổng vốn đầu tư 3.717 tỷ đồng, khởi động vào tháng 9/2023. Tới nay, dự án đã đạt điều kiện để các nhà đầu tư tới đặt nhà máy.

Ông Nguyễn Thế Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ cho biết, đến nay đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ với 18 nhà đầu tư tiềm năng, đăng ký sử dụng 100ha đất công nghiệp, chiếm 1/3 diện tích dự án.

Tại Cà Mau, tỉnh tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng; lễ thông xe kỹ thuật Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Gành Hào, kết nối Bạc Liêu và Cà Mau, với tổng mức đầu tư 656 tỷ đồng.

Nhân dịp này, tỉnh Cà Mau cũng phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ bàn giao mặt bằng, động thổ Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Dự án có tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng, do ACV thu xếp. Dự án sẽ đầu tư xây mới đường cất hạ cánh dài 2,4km, rộng 45m, đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.

Tại lễ khởi công Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, thời gian qua, tỉnh luôn tập trung đầu tư cho hệ thống y tế, đội ngũ y bác sĩ không ngừng lớn mạnh. Các bệnh viện trong trong tỉnh thực hiện được các kỹ thuật cao, điều trị chuyên sâu như can thiệp tim mạch, điều trị đột quỵ, hoá xạ trị ung thư...

Tại Sóc Trăng, sáng cùng ngày, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Cống âu Rạch Mọp - công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh.

Cống âu Rạch Mọp được xây dựng trên cửa sông Rạch Mọp (thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng), có tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, khởi công tháng 1/2023. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế và đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Công trình có tổng chiều rộng thông nước 85m, gồm hai khoang cống rộng 35m và một khoang âu thuyền rộng 15m. Cửa van bằng thép, vận hành bằng xi lanh thủy lực; xung quanh bố trí đường dân sinh và các hạng mục phụ trợ.

Công trình cống âu Rạch Mọp với mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Vương Quốc Nam nhấn mạnh, cống âu Rạch Mọp là công trình thủy lợi trọng điểm, giữ vai trò then chốt trong kiểm soát mặn, trữ ngọt. Công trình đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững cho hơn 19.220 ha đất canh tác thuộc các huyện Kế Sách, Châu Thành, Long Phú và TP. Sóc Trăng. Công trình còn góp phần chủ động cấp nước ngọt, giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn cho trên 36.000 ha tại hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang.

Khởi công tuyến cao tốc hơn 20.000 tỷ đồng nối Bình Phước và Đắk Nông

Sáng 19/4, tại đường ĐH.507 (ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài), UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước và Dự án thành phần 5, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước. Đây là dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, tạo không gian, động lực phát triển mới; khai thác tiềm năng sử dụng đất, phát triển du lịch, công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác khoáng sản, từng bước góp phần phát triển vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và Quốc gia theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 124,13 km, trong đó đoạn qua huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đăk Nông dài khoảng 23,01 km, đoạn qua tỉnh Bình Phước dài khoảng 101,03 km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế từ 100 - 120 km/h.

Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được đầu tư theo phương thức PPP với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 24,75m; riêng đoạn qua TP Đồng Xoài có bề rộng nền đường 25,5m (mở rộng DPC giữa để bố trí hệ thống điện chiếu sáng), tổng mức đầu tư khoảng 20.434 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước với chiều dài khoảng 95,166 km, với bề rộng mặt đường rộng 3,5 m, lề đường rộng mỗi bên 1,5 m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng, thiết kế mới 20 cầu vượt ngang với tổng mức đầu tư là 951 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Dự án thành phần 5, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước với tổng mức đầu tư là 3.977 tỷ đồng bằng vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh.

TPHCM chính thức khởi công thêm 6 km quan trọng của đường Vành đai 2

Sáng 19/4, TPHCM chính thức khởi công gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn cho hai đoạn còn lại của dự án Vành đai 2 đi qua TP Thủ Đức (TPHCM), tổng chiều dài gần 6 km.

Gói thầu vừa khởi công bao gồm công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn cho đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái) và đoạn 2 (từ nút giao Bình Thái đến nút giao Phạm Văn Đồng) của tuyến Vành đai 2, với tổng chiều dài 6 km.

Gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn của dự án sẽ chính thức được triển khai từ ngày 19/4, gói xây lắp dự kiến khởi công vào tháng 9/ 2025.

Tổng mức đầu tư cho phần xây lắp giai đoạn 1 của hai đoạn này là 5.239 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư khoảng 8.627 tỷ đồng, với 1.154 trường hợp bị ảnh hưởng và 62 ha đất cần thu hồi. UBND TP Thủ Đức là chủ đầu tư cho công tác này.

Cùng với việc triển khai gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn, Ban Giao thông đang cùng với các đơn vị tư vấn thiết kế, dự toán, lựa chọn các nhà thầu xây lắp để có thể khởi công các gói thầu xây lắp vào tháng 9/2025 và phấn đấu hoàn thành thông xe toàn bộ công trình vào ngày 30/4 /2027.

Thông xe kỹ thuật dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Sáng 19/4, tại TPHCM, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thông xe kỹ thuật dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với chiều dài hơn 18km, đoạn từ nút giao quốc lộ 1 (Km3+420) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850).

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, có tổng chiều dài toàn dự 57,8km đi qua TPHCM (26,4km), Long An (2,7km) và Đồng Nai (28,7km).

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có hơn 20km cầu và cầu cạn đi qua các vùng địa chất, thủy văn rất phức tạp nhiều sông ngòi và vùng sình lầy, trong đó đặc biệt có 2 cầu lớn có kết cấu dây văng là cầu Bình Khánh (qua sông Soài Rạp) có khẩu độ nhịp chính dài 375m, trụ chính cao 155m, tĩnh không thông thuyền cao 55m; và cầu Phước Khánh (qua sông Lòng Tàu) có khẩu độ nhịp chính dài 300m, trụ chính cao 135m, tĩnh không thông thuyền cao 55m.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành giúp cho giao thông liên vùng Tây Nam Bộ và vùng Đông Nam Bộ không phải quá cảnh qua TPHCM, nối trực tiếp với mạng đường cao tốc, quốc lộ, với hệ thống cảng biển Thị Vải - Cái Mép, Sao Mai - Bến Đình và với Sân bay quốc tế Long Thành.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, sử dụng các nguồn vốn: vay JICA, vay ADB, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn VEC thu xếp; được thiết kế với tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc loại A với 4 làn xe 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h.

Thông xe 2 dự án cao tốc hơn 17.300 tỷ đồng qua Hà Tĩnh

Sáng 19/4, tại nút giao Quốc lộ 8A, điểm đầu của dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi (đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án thành phần Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng. Dự lễ có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua Hà Tĩnh có tổng chiều dài 102,38km với 3 dự án thành phần, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng, đi qua các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh.

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 1/2023. Ở giai đoạn phân kỳ tuyến cao tốc này được đầu tư 4 làn xe, mặt đường 17m; giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, nền đường 32,25m. Trên tuyến cũng bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp với khoảng cách 4-5km một điểm dừng.

Trong đó, dự án thành phần cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 35,28 km với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, đi qua các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh. Tuyến cao tốc này có điểm đầu thi công tại nút giao Quốc lộ 8, xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ), khớp nối với đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và điểm cuối ở địa phận xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, kết nối với dự án thành phần cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Cùng với đó, dự án thành phần cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài 54,2 km có tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, đi qua các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, với điểm đầu tiếp nối với đường cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và điểm cuối giao với Quốc lộ 12C tại thị xã Kỳ Anh, nối tiếp với đường cao tốc Vũng Áng – Bùng.

Sau lễ thông xe, từ tối 28/4 các phương tiện ô tô sẽ được lưu thông trên đoạn cao tốc này với tốc độ tối đa là 90 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Các lực lượng chức năng sẽ tổ chức, hướng dẫn, phân luồng giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bên cạnh đó, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh qua tỉnh Quảng Bình với chiều dài gần 49km cũng được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4, đưa vào khai thác tuyến chính vào ngày 28/4. Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang với chiều dài hơn 83km qua tỉnh Khánh Hòa sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng khoảng 70km vào ngày 19/4.

Bên cạnh 4 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ có hơn 18km thông xe kỹ thuật ngày 18/4 trước khi đưa vào khai thác tuyến chính vào ngày 28/4.

Thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 - dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và Hợp long cầu Rạch Miễu 2

Ngày 19/4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Đến dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 là Dự án quan trọng quốc gia, thuộc công trình Giao thông đường bộ cấp I. Dự án có chiều dài tuyến là 19,5km thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có điểm đầu tại Km34+200, kết nối với điểm cuối Dự án thành phần 2 tại vị trí giáp ranh giữa địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tại Km53+700 giao với Quốc lộ 56 - tuyến tránh thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án có quy mô đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 là đường cao tốc vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe theo tiêu chuẩn TCVN 5729 - 2012; bề rộng mặt cắt ngang nền đường là 24,75m. Trên tuyến có 11 cầu và 1 hầm chui, có 2 nút giao khác mức, hai bên tuyến chính được đầu tư hệ thống đường dân sinh theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B.

Dự án được giải phóng mặt bằng cho quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe với diện tích đất thu hồi là 137,52 ha, bao gồm 1.215 hộ, tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng trên 5.190 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 18/6/2023.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển; phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Cùng thời điểm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khởi công, khánh thành 3 dự án khác gồm: Dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dài 16,39km đi qua các địa phương thành phố Bà Rịa, huyện Long Đất và thành phố Vũng Tàu,mức đầu tư dự án khoảng 13.900 tỷ đồng; Tổ chức Lễ thông xe đoạn đường từ Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và Cầu Cửa lấp 2 thuộc dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận; Khánh thành Trung tâm Y tế Quân - Dân y Côn Đảo.

Cũng trong sáng 19/4, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang, Bến Tre tổ chức Lễ hợp long Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2. Tham dự Lễ hợp long có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, thời gian qua, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu đã tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu hoàn thành công trình cầu Rạch Miễu 2, dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 8/2025, trước khoảng 3 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, và hoàn thành trước khoảng 6 tháng so với hợp đồng.

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối liền tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Công trình có tổng chiều dài hơn 17,6km.

Riêng phần cầu chính Rạch Miễu 2 có chiều dài 1,971km được thiết kế là cầu dây văng, có 4 làn xe cơ giới với bề rộng 21,5m, vận tốc thiết kế là 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2022 (cho phần đường dẫn), từ tháng 3/2023 (cho cầu chính dây văng).

Đưa vào khai thác 70,35km cao tốc Vân Phong - Nha Trang từ 16h30 hôm nay

Ngày 19/4, Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản lý dự án 7 tổ chức Lễ khánh thành đưa vào khai thác 70,35km dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Dự án thành phần cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng chiều dài 83,35km, điểm đầu (Km285+000) kết nối đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã, thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối (tại khoảng Km368+350) kết nối điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, thuộc địa phận huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Đoạn tuyến hoàn thành đưa vào khai thác có chiều dài khoảng 70,35/83,35km (từ Km298+000 - Km368+350), trong đó có 3 nút giao liên thông gồm: nút giao Vạn Giã tại Km299+812 (kết nối liên thông với Quốc lộ 1), nút giao Quốc lộ 26 tại Km332+100 (kết nối liên thông với Quốc lộ 26) và nút giao Quốc lộ 27C tại Km368+350 (kết nối liên thông với Quốc lộ 27C).

Dự án đi qua địa phận 4 huyện, thị xã gồm Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hoà; tổng mức đầu tư là gần 12.000 tỷ đồng.

Dự án được khởi công tháng 1/2023, theo kế hoạch sẽ hoàn thành tháng 12/2025. Đến nay đã hoàn thành 70,35km đã được Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư và đưa vào khai thác vào lúc 16h30 ngày 19/4.

Bình Thuận khánh thành 2 con đường hơn 1.350 tỷ đồng

Ngày 19/4, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ khánh thành 2 dự án đường giao thông trọng điểm là trục ven biển ĐT.719B và đường Hàm Kiệm - Tiến Thành, với tổng vốn đầu tư hơn 1.350 tỷ đồng.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Thuận Đặng Hồng Sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đăk Nông Lưu Quang Trung.

Dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B (đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu Suối Nhum, huyện Hàm Thuận Nam) có chiều dài khoảng 17,8 km, tổng mức đầu tư 933 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 1A tại Km1710+500 (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam), điểm cuối là cầu Suối Nhum (giao với đường Hàm Minh - Thuận Quý, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam).

Còn dự án đường Hàm Kiệm - Tiến Thành, chiều dài 7,7 km, tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 1A tại Km1717+593 (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam), điểm cuối giao với đường ĐT.719B tại Km6+800 (xã Tiến Thành, TP Phan Thiết).

Dự án Khu đô thị Phú Bình 1 có số vốn 895,651 tỷ đồng; khu đô thị Phú Bình 2 là 790,042 tỷ đồng

Sáng 19/4, Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy nhấn mạnh việc xây dựng Hồ chứa nước Krông Pách Thượng mang ý nghĩa quan trọng. Đây là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ điều tiết nguồn nước cho nông nghiệp và sinh hoạt mà còn bảo vệ người dân trước những thiên tai ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng cho biết, công trình có tính chất kỹ thuật cao và phức tạp, được chia làm 2 giai đoạn. Tổng mức đầu tư dự án lên tới 5.536 tỷ đồng. Khối lượng công tác giải phóng mặt bằng rất lớn, ảnh hưởng đến khoảng 800 hộ gia đình trên địa bàn 3 huyện.

Đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành, bao gồm việc xây dựng hai hồ chứa lớn: Krông Pách Thượng và Ea Rớt. Dự án đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng như cấp nước tưới ổn định cho 14.900 ha đất canh tác, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 72.916 người, cắt lũ và giảm úng cho vùng hạ du, đồng thời tạo cảnh quan du lịch và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Trong thời gian tới, giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống kênh tưới, phục vụ tưới thêm 12.750 ha đất canh tác, mở rộng cấp nước sinh hoạt và nước cho chăn nuôi.

Được biết, dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ra quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 5/2009, với tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng. Đến năm 2018, Bộ này điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 4.400 tỉ đồng.

Thông xe kỹ thuật dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh đoạn qua Quảng Bình

Ngày 19/4, Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Bùng - Vạn Ninh. Dự lễ có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong.

Đoạn tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh được thông xe kỹ thuật vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch; sẽ đưa vào khai thác tuyến chính ngày 28/4, hoàn thành dự án trước 30/6/2025.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh có chiều dài 48,8km, được khởi công tháng 1/2023, điểm đầu tại xã Cự Nẫm (Bố Trạch), điểm cuối tại xã Vạn Ninh (Quảng Ninh).

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, giai đoạn phân kỳ thiết kế với tốc độ 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư 9.361 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Công trình được thi công bởi liên danh 6 nhà thầu.

Dự án đi qua địa phận các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và TP Đồng Hới, có 4 nút giao liên thông, 31 cầu, 38 cầu chui, 319 cống các loại, tổng khối lượng đào 8 triệu m3, tổng khối lượng đắp 4,5 triệu m3.

Khánh thành đường nối cao tốc, bệnh viện suối khoáng và khởi công khu tưởng niệm anh hùng ở miền núi phía Bắc

Ngày 19/4, dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tỉnh Yên Bái) và dự án bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm (tỉnh Tuyên Quang) vừa được khánh thành. Đây là các công trình được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng ngày, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phạm Văn Cường được khởi công tại tỉnh Điện Biên.

Bình Định khánh thành tuyến đường hơn 1.000 tỷ kết nối đầm Thị Nại rộng 5.000 ha

Ngày 19/4, UBND tỉnh Bình Định đã khánh thành dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đi qua địa bàn phường Bình Định (thị xã An Nhơn) và các xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Hiệp, Phước Sơn (huyện Tuy Phước); với chiều dài khoảng 9,4km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 22m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 19m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Tổng mức đầu tư 1.043 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách Trung ương 680 tỷ đồng); Dự án được khởi công vào tháng 3/2022.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đây là tuyến giao thông chiến lược, có vai trò rất quan trọng kết nối thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước theo hướng Đông – Tây, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính liên vùng An Nhơn, Tuy Phước và khu vực phía Bắc TP. Quy Nhơn, mở rộng không gian phát triển về phía Tây đầm Thị Nại, tạo điều kiện giao thương kết nối giữa đô thị An Nhơn, huyện Tuy Phước và các vùng lân cận.

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định thông tin thêm, trong giai đoạn 2021 - 2025, nhiều công trình giao thông mang tính chiến lược, trọng điểm của Bình Định được triển khai đầu tư xây dựng với tổng kinh phí khoảng 10 nghìn tỷ đồng.

Đơn cử một số công trình tiêu biểu như: Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, dài 13,6km, tổng vốn đầu tư 2.675 tỷ đồng; tuyến đường ven biển, đoạn từ Quốc lộ 1D – Quốc lộ 19 mới, dài 4,3km, tổng vốn đầu tư hơn 1.724 tỷ đồng; tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, dài 19,45km, vốn đầu tư 1.170 tỷ đồng (vừa được khánh thành đưa vào sử dụng trong dịp cuối tháng 3)…