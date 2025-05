Đồng loạt khám xét 9 địa điểm trong đường dây buôn lậu bình ắc quy, phụ tùng xe điện

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam do Lê Minh Hưng (SN 1988) trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang và Tạ Thị Vân (SN 1984) trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu.

Ngày 17/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cấu kết với nhau và có dấu hiệu buôn lậu hàng hoá là phụ tùng xe điện, bình ắc quy từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời nên đã lập án đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định 2 đường dây buôn lậu gồm: đường dây buôn lậu bình ắc quy do Lê Minh Hưng (SN 1988) trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cầm đầu và đường dây buôn lậu phụ tùng xe điện do Tạ Thị Vân (SN 1984) trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu.

Từ các tài liệu đã thu thập được, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hoá, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh và thành phố Hà Nội.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 537 bộ ắc quy với tổng giá trị hàng hoá hơn 423 triệu đồng; hơn 80 các mã sản phẩm hàng hoá là phụ tùng xe điện lậu như: IC xe điện các loại, động cơ xe điện các loại, vành xe điện các loại, đèn xe, đồng hồ, tay cầm, sạc xe điện các loại, còi xe, dây phanh xe các loại, … và hàng trăm các mã sản phẩm phụ tùng chưa xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lập nhóm kín trên mạng xã hội để giao dịch

Theo cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận, thông qua mạng xã hội, Lê Minh Hưng và Tạ Thị Vân đã thành lập các nhóm zalo kín, nhóm chat kín có thành viên là các đại lý kinh doanh phụ tùng xe điện, bình ắc quy trên địa bàn cả nước để giới thiệu, chào hàng, quảng cáo sản phẩm.

Khi khách hàng đặt hàng với số lượng, chủng loại, giá cả được thoả thuận thì Hưng và Vân sẽ trực tiếp liên hệ với các đối tượng bên phía Trung Quốc để đặt hàng, chốt đơn và vận chuyển đến các kho hàng ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc - Việt Nam.

Sau khi hàng được vận chuyển đến kho hàng, các đối tượng tiếp tục thoả thuận với nhau về phương thức, giá cước để vận chuyển hàng hoá qua biên giới về Việt Nam đến các kho hàng do Hưng, Vân quản lý. Tại đây, hàng hoá sẽ được phân loại và vận chuyển theo đơn cho các khách lẻ trên địa bàn cả nước.

Việc thanh toán tiền hàng được thực hiện bằng cách chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau do Vân, Hưng cung cấp và giá cả hàng hoá, cước vận chuyển đều được tính theo tỷ giá của đồng Nhân dân tệ quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để thanh toán. Bằng phương thức mua bán, giao dịch trên, các đối tượng khai nhận đã hoạt động nhiều năm nay với số lượng lớn, số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Hiện các vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý.