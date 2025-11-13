Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đóng điện thành công máy biến áp 220kV - 250MVA tại Trạm biến áp 500kV Đức Hòa

Thanh Thúy

Lúc 21h55 phút, ngày 12/11/2025, được sự hỗ trợ của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam (SSO), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công giai đoạn 1 dự án Lắp máy biến áp 500kV thứ 2 và máy biến áp 220kV Trạm biến áp 500kV Đức Hòa và đấu nối.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.

Dự án được triển khai tại TBA 500kV Đức Hòa hiện hữu, thuộc địa phận xã Hòa Khánh Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ), nay là xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

8ea89e99-6798-4ea7-8689-933c42151839.jpg
Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện máy biến áp AT3 tại Trạm biến áp 220kV Đức Hòa.

Dự án có quy mô phần thi công trong trạm biến áp: Lắp 1 máy biến áp 500/220kV-900 MVA, 1 máy biến áp 220/110kV-250 MVA, 1 ngăn thiết bị 500kV, 4 ngăn thiết bị 220kV, 6 ngăn thiết bị 110kV.

Phần đường dây 500kV đấu nối bao gồm: Treo dây một mạch còn lại trên đường dây mạch kép 500kV Đức Hòa- Cầu Bông với chiều dài tuyến là 12,5km và treo dây một mạch còn lại trên đường dây mạch kép 500kV Đức Hòa- Phú Lâm với chiều dài tuyến là 12,5km.

ad8f1478-136f-4b11-86b0-a0bc1c36605e.jpg
Máy biến áp AT3 tại Trạm biến áp 220kV Đức Hòa.

Việc đóng điện máy biến áp 220kV AT3- 250MVA có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, góp phần giải tỏa công suất các nguồn điện trong khu vực; Nâng cao độ tin cậy hệ thống truyền tải điện, tăng khả năng cung cấp nguồn điện 500kV, 220kV đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực kinh tế trọng điểm TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh; Tăng cường ổn định cho hệ thống điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đây là khu vực phát triển kinh tế sôi động của đất nước và có tốc độ tăng trưởng điện nhanh.

5e78feaa-c4d0-4ff9-9a66-b0e6ac91dd4b.jpg
Trước đó, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đã họp và thống nhất đóng điện.

Sau khi hoàn đóng điện máy biến áp 220kV AT3, NPTPMB chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án cần tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công lắp máy biến áp 500kV thứ 2 và đường dây đấu nối 500kV, phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2026 nhằm đáp ứng đúng chỉ đạo của EVN và EVNNPT.

Thanh Thúy
#EVNNPT #SSO #đóng điện #máy biến áp #trạm biến áp

