Động đất ở Nga đánh dạt 4 con cá voi khổng lồ vào bờ biển Nhật Bản

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những sinh vật biển khổng lồ nằm rải rác trên bãi cát, chỉ cách nhau vài bước chân, giữa lúc sóng vẫn không ngừng vỗ vào thân thể chúng. Đoạn video về sự việc đã được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia Nhật Bản, khiến nhiều người xúc động.

Theo Đài truyền hình NHK, ngay sau khi Cơ quan khí tượng Nhật Bản phát đi cảnh báo sóng thần dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, những đợt sóng đầu tiên đã xuất hiện tại thị trấn Hokkaido, phía đông bắc Nhật Bản vào khoảng 10h40 ngày 29/7 (theo giờ địa phương). Sóng ban đầu cao khoảng 30 cm, nhưng giới chức cảnh báo các đợt sóng tiếp theo có thể lớn hơn và gây thiệt hại.

Những cảnh quay đau lòng cho thấy những con cá voi khổng lồ dạt vào bờ biển Nhật Bản. Nguồn: AZ Intel/X

Chuyên gia cho biết, cá voi có thể bị mắc cạn trong các đợt sóng thần do những thay đổi đột ngột về mực nước và dòng chảy ven bờ. Ở vùng biển sâu, sóng thần thường không ảnh hưởng đến cá voi, nhưng khi tiến gần đất liền, nước rút mạnh và nhanh có thể khiến chúng bị kẹt lại trên bãi biển.

Chính quyền Nhật Bản đã phát lệnh sơ tán khẩn cấp tại nhiều khu vực ven biển, đồng thời kêu gọi người dân rời khỏi vùng nguy hiểm càng sớm càng tốt.

“Dự kiến sẽ có thiệt hại do sóng thần. Hãy lập tức rời khỏi các khu vực ven biển và ven sông, di chuyển đến nơi an toàn như vùng đất cao hoặc tòa nhà trú ẩn. Sóng thần có thể ập đến nhiều lần. Tuyệt đối không rời khỏi nơi an toàn cho đến khi cảnh báo được gỡ bỏ hoàn toàn”, cơ quan chức năng nhấn mạnh.

Hiện chưa có báo cáo cụ thể về thương vong hay thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức Nhật Bản tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẵn sàng triển khai thêm biện pháp ứng phó nếu cần thiết.

Truyền hình Nhật Bản phát sóng video về những con cá voi mắc cạn ở Tateyama, tỉnh Chiba. Nguồn: X.

Tại Nga, 5 con cá voi beluga cũng được ghi nhận bị mắc cạn tại vùng Kamchatka, sau khi mực nước biển đột ngột rút đi do tác động từ sóng thần. Người dân địa phương đã nỗ lực cứu hộ bằng cách liên tục dội nước lên cơ thể cá voi nhằm giữ cho chúng sống sót.

Ở bên kia Thái Bình Dương, Hawaii cũng đang trong tình trạng báo động cao. Một số khu vực tại quần đảo này đã ghi nhận sóng cao 1,2m. Người dân tại các vùng ven biển và thấp trũng được khuyến cáo di chuyển lên vùng cao, trong khi còi cảnh báo sóng thần vang khắp Honolulu.

Dự báo cho thấy, Hawaii có thể hứng chịu các đợt sóng cao tới 3m. Cảnh báo sóng thần cũng được phát đi tới các quốc gia như Indonesia, New Zealand và Peru. Tại bang California, Mỹ, chính quyền quận Monterey đã khuyến cáo người dân sống trên tàu thuyền cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn khi nguy cơ sóng cao tới 1,5m có thể xuất hiện tại khu vực phía bắc bang.

Trước tình hình khẩn cấp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi thông báo chính thức: “Do một trận động đất lớn tại Thái Bình Dương, cảnh báo sóng thần đang có hiệu lực đối với Hawaii. Cảnh báo theo dõi cũng đang áp dụng cho Alaska và toàn bộ bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ. Nhật Bản cũng đang nằm trong vùng ảnh hưởng. Vui lòng truy cập tsunami.gov để cập nhật thông tin mới nhất. HÃY GIỮ BÌNH TĨNH VÀ GIỮ AN TOÀN!”

Ngoài Nhật Bản, các lực lượng chức năng tại Nga, Mỹ và các quốc gia Thái Bình Dương cũng đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng người dân.