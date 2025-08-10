Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Đóng cửa không phận với Ấn Độ, Pakistan thiệt hại hơn 14 triệu USD

Hồng Nhung

TPO - Pakistan thiệt hại hơn 14 triệu USD phí bay qua không phận sau khi cấm toàn bộ máy bay đăng ký tại Ấn Độ, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định đây là quyết định vì chiến lược và an ninh quốc gia.

Lệnh cấm đối với toàn bộ máy bay đăng ký tại Ấn Độ bắt đầu từ ngày 24/4, ngay sau khi Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước Nước sông Indus.

Trong gần hai tháng, từ 24/4-30/6, việc đóng cửa không phận đã ảnh hưởng đến 100 - 150 chuyến bay quá cảnh mỗi ngày, bao gồm các chuyến của Air India và nhiều hãng Ấn Độ khác. Theo số liệu chính thức, lưu lượng bay quá cảnh giảm 20%, khiến doanh thu thấp hơn nhiều so với dự kiến trước khi áp dụng lệnh cấm.

Bộ Quốc phòng Pakistan nhấn mạnh, hơn 14 triệu USD là khoản doanh thu bị sụt giảm chứ không phải tổng thiệt hại tài chính. Các thông báo hàng không được ban hành theo thẩm quyền liên bang, nhằm triển khai biện pháp đóng cửa không phận mà không thay đổi mức phí hàng không hoặc yêu cầu hỗ trợ tài chính từ chính phủ.

tempimagecyem5s.jpg
Pakistan thiệt hại hơn 14 triệu USD phí bay qua không phận sau khi cấm toàn bộ máy bay đăng ký tại Ấn Độ.

Không phận Pakistan sẽ tiếp tục đóng cửa với toàn bộ máy bay đăng ký tại Ấn Độ, bao gồm cả máy bay do các hãng Ấn Độ vận hành, sở hữu hoặc thuê, cho đến tuần cuối tháng 8. Đáp lại, phía Ấn Độ cũng duy trì lệnh cấm đối với các hãng hàng không Pakistan.

Lệnh cấm này không chỉ ảnh hưởng tới ngành hàng không hai nước mà còn gây khó khăn cho nhiều hãng bay quốc tế như Emirates, Qatar Airways và British Airways. Các chuyến bay buộc phải đổi lộ trình, kéo dài thời gian bay và làm tăng chi phí nhiên liệu.

Các hãng Pakistan, bao gồm Pakistan International Airlines cũng gặp hạn chế khi bị cấm sử dụng không phận Ấn Độ, làm thu hẹp đáng kể lựa chọn kết nối hàng không trong khu vực.

Song song với lệnh cấm máy bay Ấn Độ, sân bay quốc tế Islamabad sẽ tạm ngừng hoạt động không phận mỗi ngày từ 11h đến 13h đến hết 14/8 vì lý do kỹ thuật. Trong ngày đầu áp dụng, 12 chuyến bay quốc tế với gần 2.850 hành khách đã bị chậm trễ.

Cục Hàng không Pakistan và Cục Hàng không dân dụng Pakistan khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin từ các hãng bay để kịp thời ứng phó với tình trạng gián đoạn.

Dù mang lại tổn thất kinh tế đáng kể, giới chức Pakistan khẳng định biện pháp này là một phần trong chiến lược đối phó căng thẳng khu vực, đặt ưu tiên an ninh và chủ quyền quốc gia lên hàng đầu.

Hồng Nhung
Aviation A2Z
#đóng cửa không phận #an ninh quốc gia #thiệt hại tài chính #đóng cửa với toàn bộ máy bay đăng ký tại Ấn Độ #không phận Ấn Độ #close airspace

