Đổi mới tư duy từ quản lý mệnh lệnh sang kiến tạo và phục vụ

TPO - Theo GS. Trần Ngọc Đường, “tiếp tục đổi mới tư duy phát triển” trong kỷ nguyên mới đòi hỏi phải đổi mới tư duy từ quản lý mệnh lệnh sang tư duy “kiến tạo và phục vụ”; từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; từ tư duy “bao cấp xin cho” sang tư duy “tự chủ, tự cường”

Đổi mới tư duy phát triển cần được thể hiện thành một quan điểm lớn

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa X. Hội nghị đã thảo luận, góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và pháp luật (MTTQ Việt Nam) đề nghị, vấn đề tiếp tục đổi mới tư duy phát triển cần được thể hiện thành một quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện.

Theo GS. Trần Ngọc Đường, “tiếp tục đổi mới tư duy phát triển” trong kỷ nguyên mới đòi hỏi phải đổi mới tư duy từ quản lý mệnh lệnh sang tư duy “kiến tạo và phục vụ”; từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; từ tư duy “bao cấp xin cho” sang tư duy “tự chủ, tự cường”, từ tư duy “tập trung” sang tư duy “phân cấp, phân quyền cho địa phương”…

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 5, khóa X Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chiều ngày 7/11. Ảnh: Dương Triều

Bên cạnh đó, dự thảo mới nhấn mạnh những định hướng hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực mà chưa đề cập đến các tư duy xây dựng thể chế mới. Ví như “tư duy kiến tạo phát triển” lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm.

Về phát triển văn hóa và con người Việt Nam, GS. Trần Ngọc Đường cho rằng, cần xem văn hóa là một quyền lực phát triển, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển. Bên cạnh đó, cần đổi mới tư duy về phát triển con người trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tinh thần công dân toàn cầu và bản lĩnh văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới.

Phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dự thảo Báo cáo Chính trị đã cụ thể hóa các định hướng lớn thành các nhóm nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng và có chương trình hành động cụ thể.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Hướng

Góp ý về các nội dung trong dự thảo, ĐBQH Nguyễn Quang Huân cho rằng, giáo dục là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò quyết định trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tâm lý “khoa bảng, chuộng bằng cấp” vẫn phổ biến, thi cử còn thiếu nghiêm túc.

Ông Huân đề xuất bỏ xếp hạng kết quả học tập như hiện nay và không công bố công khai các điểm thi, điểm kiểm tra của học sinh như một số nước tiên tiến đang làm; bỏ các yêu cầu chứng chỉ, văn bằng không cần thiết trong tuyển dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức mà thay bằng phỏng vấn trực tiếp để đánh giá nhân sự.

Bên cạnh đó, cần kiên quyết đẩy lùi bệnh thành tích, quản lý chặt dạy thêm, học thêm; đồng thời, cập nhật chương trình giáo dục theo chuẩn quốc tế và có chiến lược tổng thể về du học sinh và đào tạo sau đại học tại nước ngoài.

Góp ý về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, BĐQH Nguyễn Quang Huân cho rằng, cần loại bỏ cơ chế nghiên cứu khoa học “đặt hàng từ trên xuống” để tuân theo sự điều tiết của kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó, cần bổ sung giải pháp khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các nhà khoa học ngay từ khâu nghiên cứu đề tài, chế tạo thử nghiệm; hoàn thiện cơ chế khuyến khích tư nhân phát triển nghiên cứu khoa học, phối hợp “3 nhà” theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW. Ngoài ra, cần khuyến khích nhân dân, doanh nghiệp tham gia đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến thay thế công nghệ lạc hậu.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân cũng đề nghị cần sớm giải quyết tình trạng thiếu nước sạch, xử lý căn cơ vấn đề ô nhiễm rác thải, nước thải. Bên cạnh đó, để đạt mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, cần có kế hoạch hành động cụ thể cho từng ngành, từng địa phương, từng doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Những kiến nghị, đề xuất của đại biểu sẽ được Ban Thư ký tổng hợp gửi ban soạn thảo văn kiện xem xét, bổ sung.