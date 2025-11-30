Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Độc lạ cuộc thi đặt tên cho đàn vịt theo lũ dữ đến resort 5 sao

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đàn vịt 17 con trôi dạt vào một resort 5 sao ở Nha Trang sau đợt lũ bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi khu nghỉ dưỡng tổ chức cuộc thi đặt tên cho chúng.

Ngày 30/11, một resort 5 sao ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức cuộc thi đặt tên cho đàn vịt trước đó theo lũ dữ trôi dạt vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Thông báo từ resort, cuộc thi diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 6/12. Người tham gia chỉ cần để lại một tên duy nhất trong mỗi bình luận dưới bài đăng chính thức. Số lần gửi không giới hạn. Ban tổ chức quy định tên có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 4 từ và phải được đặt trong dấu ngoặc kép để dễ nhận diện.

dan-vit-tai-phiet.jpg
17 con vịt xuất hiện trong khuôn viên resort sau cơn bão

Từ những cái tên được đặt, đơn vị này sẽ chọn ra 17 cái tên thú vị và ý nghĩa nhất. Mỗi tên được chọn sẽ nhận một cặp vé tham quan sở thú của resort. Ba trong số đó có lượng tương tác cao nhất sẽ nhận thêm phần thưởng.

Trước đó, đàn vịt xuất hiện tại resort từ ngày 25/11, sau trận mưa lớn kết hợp triều cường. Hình ảnh chúng được người dân chụp lại, đăng lên mạng xã hội với dòng ghi chú "Vịt đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao" khiến người dùng mạng thích thú.

Khi những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng đây có thể là đàn vịt bị lũ cuốn trôi trong trận lụt ngày 18/11. Song phía resort cho biết chưa thể khẳng định thông tin này.

9a4df6e5a95825067c49.jpg
Resort đưa đàn vịt về khu vực sở thú nội bộ để tiện chăm sóc

Hình ảnh đàn vịt thong dong dạo bước giữa khuôn viên sang trọng khiến nhiều người thích thú. Các chú vịt đi khắp nơi như sân golf, hồ cảnh quan, khu vui chơi và lối đi ven biển, tạo nên khung cảnh hài hước như thể đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng thực sự.

Ngày 29/11, resort đã đưa chúng về khu vực sở thú nội bộ để tiện chăm sóc. Tại đây, đàn vịt được tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cơ thể và theo dõi sức khỏe bởi các bác sĩ thú y. Hiện sức khỏe của cả đàn đều ổn định, ăn uống bình thường và không xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Theo kế hoạch, đàn vịt sẽ được cách ly trong 15 ngày trước khi ra khu tham quan chính thức. Nếu sức khỏe đảm bảo, chúng sẽ hòa nhập với các loài vật khác trong khu vườn thú. Resort cho biết việc chăm sóc đàn vịt không chỉ xuất phát từ trách nhiệm mà còn là mong muốn mang lại cái kết ấm áp cho hành trình lưu lạc của chúng giữa mùa bão lũ.

Bên dưới các bài viết về đàn vịt, nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn resort sẽ nhận nuôi chúng hết đời. Một số ý kiến thậm chí đề xuất chọn hình ảnh đàn vịt làm biểu tượng của đảo Hòn Tre, bởi hành trình vượt lũ dữ và sóng biển lớn để trôi dạt đến đây được xem như câu chuyện về sự may mắn.

Anh Nhàn
#Cuộc thi đặt tên đàn vịt #Chương trình kết nối du khách và cộng đồng #Hình ảnh đàn vịt tại resort #Hoạt động tạo điểm nhấn truyền thông #Chăm sóc đàn vịt sau lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục