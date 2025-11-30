Độc lạ cuộc thi đặt tên cho đàn vịt trôi dạt vào resort 5 sao

TPO - Đàn vịt 17 con trôi dạt vào một resort 5 sao ở Nha Trang sau đợt lũ bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi khu nghỉ dưỡng tổ chức cuộc thi đặt tên cho chúng.

Ngày 30/11, một resort 5 sao ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức cuộc thi đặt tên cho đàn vịt trước đó theo lũ dữ trôi dạt vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Thông báo từ resort, cuộc thi diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 6/12. Người tham gia chỉ cần để lại một tên duy nhất trong mỗi bình luận dưới bài đăng chính thức. Số lần gửi không giới hạn. Ban tổ chức quy định tên có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 4 từ và phải được đặt trong dấu ngoặc kép để dễ nhận diện.

17 con vịt xuất hiện trong khuôn viên resort sau cơn bão

Từ những cái tên được đặt, đơn vị này sẽ chọn ra 17 cái tên thú vị và ý nghĩa nhất. Mỗi tên được chọn sẽ nhận một cặp vé tham quan sở thú của resort. Ba trong số đó có lượng tương tác cao nhất sẽ nhận thêm phần thưởng.

Trước đó, đàn vịt xuất hiện tại resort từ ngày 25/11, sau trận mưa lớn kết hợp triều cường. Hình ảnh chúng được người dân chụp lại, đăng lên mạng xã hội với dòng ghi chú "Vịt đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao" khiến người dùng mạng thích thú.

Khi những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng đây có thể là đàn vịt bị lũ cuốn trôi trong trận lụt ngày 18/11. Song phía resort cho biết chưa thể khẳng định thông tin này.

Resort đưa đàn vịt về khu vực sở thú nội bộ để tiện chăm sóc

Hình ảnh đàn vịt thong dong dạo bước giữa khuôn viên sang trọng khiến nhiều người thích thú. Các chú vịt đi khắp nơi như sân golf, hồ cảnh quan, khu vui chơi và lối đi ven biển, tạo nên khung cảnh hài hước như thể đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng thực sự.

Ngày 29/11, resort đã đưa chúng về khu vực sở thú nội bộ để tiện chăm sóc. Tại đây, đàn vịt được tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cơ thể và theo dõi sức khỏe bởi các bác sĩ thú y. Hiện sức khỏe của cả đàn đều ổn định, ăn uống bình thường và không xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Theo kế hoạch, đàn vịt sẽ được cách ly trong 15 ngày trước khi ra khu tham quan chính thức. Nếu sức khỏe đảm bảo, chúng sẽ hòa nhập với các loài vật khác trong khu vườn thú. Resort cho biết việc chăm sóc đàn vịt không chỉ xuất phát từ trách nhiệm mà còn là mong muốn mang lại cái kết ấm áp cho hành trình lưu lạc của chúng giữa mùa bão lũ.

Bên dưới các bài viết về đàn vịt, nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn resort sẽ nhận nuôi chúng hết đời. Một số ý kiến thậm chí đề xuất chọn hình ảnh đàn vịt làm biểu tượng của đảo Hòn Tre, bởi hành trình vượt lũ dữ và sóng biển lớn để trôi dạt đến đây được xem như câu chuyện về sự may mắn.