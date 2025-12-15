Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng đưa VIJA TECH hướng tới chuẩn quốc tế

Sau tái cấu trúc hệ sinh thái cũ, doanh nhân Mai Văn Sỹ đang đưa VIJA TECH hướng tới chuẩn hóa chuỗi cung ứng thép và phát triển nhà xưởng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dòng vốn FDI.

Trước bối cảnh nhu cầu về nhà xưởng chất lượng cao của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, Công ty Cổ phần Công nghệ Kim loại Việt – Nhật (VIJA TECH) đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc các công ty thành viên trong hệ sinh thái trước đây, bao gồm BKT, Hưng Vượng, Thủy Anh, Tư vấn thiết kế và Đầu tư Miền Duyên Hải, nhằm trở thành doanh nghiệp đa ngành, dẫn đầu trong cung ứng thép, phát triển công nghiệp và bất động sản công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Mai Văn Sỹ - Tổng Giám đốc VIJA TECH, chia sẻ, một trong những trụ cột quan trọng nhất của VIJA TECH giai đoạn tới là xây dựng chuỗi cung cấp thép cho ngành xây dựng và công nghiệp, thông qua liên kết chặt chẽ với các nhà máy sản xuất lớn như Việt Ý, Việt Nhật cùng nhiều nhà máy khác.

Doanh nghiệp tập trung vào những ngành nghề mũi nhọn, đặc biệt là kinh doanh thép chất lượng cao phục vụ xây dựng dân dụng, công trình kỹ thuật, đóng tàu và chế biến công nghiệp. Đồng thời, hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất đồ gia dụng ứng dụng công nghệ cao.

“Muốn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, từ chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất - quản lý, đến các yêu cầu về môi trường, lao động và truy xuất nguồn gốc”, ông Sỹ nhấn mạnh.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang phát triển các khu cụm công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, cụm công nghiệp xanh và hệ thống nhà xưởng cho thuê nhằm đón đầu dòng vốn FDI.

Hiện các dự án của VIJA TECH nằm trong Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền, một trong những mô hình công nghiệp xanh tiêu biểu. Điều này tạo lợi thế lớn trong việc đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài về môi trường, phát triển bền vững và khả năng tích hợp các giải pháp năng lượng tái tạo.

Ông Sỹ khẳng định, để đáp ứng tiêu chí ngày càng khắt khe của nhà đầu tư quốc tế, VIJA TECH đang hướng tới mô hình nhà xưởng thông minh - xanh - an toàn.

Ông cho biết VIJA TECH đang đầu tư các nhà máy mới với công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất và nâng chuẩn chất lượng. Đồng thời, doanh nghiệp chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ cao và triển khai hệ thống phần mềm quản lý hiện đại trên toàn bộ chuỗi.

“Chúng tôi đang mở rộng các liên kết với đối tác nước ngoài nhằm vừa thu hút đầu tư, vừa mở rộng kênh tiêu thụ và kết nối hàng hóa của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu,” ông Sỹ nói.