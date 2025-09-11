Doanh nghiệp tư nhân bàn chuyện 'công - tư kiến quốc'

TPO - Theo ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT - mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất. Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

Không bỏ trôi cơ hội

Sáng 11/9, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức Lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban.

Sự kiện có sự tham dự của các thành viên Hội đồng điều hành toàn cảnh Kinh tế tư nhân, lãnh đạo các Ủy ban, nhóm công tác thuộc mô hình, đại diện cho đông đảo khối doanh nghiệp các ngành đổi mới sáng tạo... Trong đó có: CEO Vietjet Air, Chủ tịch HĐQT Sovico Holdings Nguyễn Thị Phương Thảo; Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình; Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền; Chủ tịch HĐQT CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận Cao Thị Ngọc Dung…

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT - cho biết, mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế.

Theo Chủ tịch FPT, sự khác biệt của mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân so với nhiều chương trình khác ở chỗ, đây là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất. Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính "lợi ích nhóm" mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

“Bấy lâu nay doanh nghiệp cứ đi một mình, gặp khó khăn chẳng biết nói với ai, hoặc phải đi cầu cạnh, xin xỏ khắp nơi. Còn bây giờ khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn chung và nhà nước sẽ tháo gỡ”, ông Bình nói.

Lễ công bố Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam và ra mắt Hội đồng điều hành.



Khó ở đâu, chưa kiến tạo chỗ nào đều được chỉ rõ

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc Văn phòng Ban IV - cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban IV được giao triển khai mô hình, đóng vai trò cầu nối công - tư đặc thù, hướng tới thay đổi tư duy từ “mạnh ai nấy làm” sang tinh thần "công - tư đồng kiến tạo".

Thủ tướng đã giao Ban IV thành lập Quỹ Phát triển Kinh tế tư nhân để hỗ trợ những doanh nghiệp tiên phong, đồng thời khuyến khích các địa phương lắng nghe, tạo điều kiện và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một nội dung quan trọng khác là phát hiện vinh danh các doanh nghiệp kiến quốc, địa phương kiến tạo.

“Chúng ta không chỉ kêu, nêu khó một chiều mà phải hành động để tạo ra sự chuyển biến thực chất. Ví như khó ở đâu, chưa kiến tạo chỗ nào đều sẽ được chỉ rõ”, bà Thủy nói.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air, Chủ tịch HĐQT Sovico Holdings - cho rằng cần tạo ra đòn bẩy để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air, Chủ tịch HĐQT Sovico Holdings - khu vực kinh tế tư nhân phải hướng tới mục tiêu đóng góp 60-70% GDP. Do đó, mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân chính là bản đồ tổng thể để đồng hành cùng Chính phủ và sát cánh cùng doanh nghiệp nhằm tạo đòn bẩy khơi thông nguồn lực để trở thành trụ cột của kinh tế quốc gia.

Theo bà Thảo, trách nhiệm của doanh nhân không chỉ là lợi nhuận mà còn là kiến tạo, lan tỏa niềm tin của dân tộc. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp dân tộc không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước.