Tượng 'cha đẻ' bitcoin phiên bản tan biến lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

TPO - Trước Việt Nam, đã có Hungary, Thuỵ Sĩ, El Salvador, Nhật Bản đặt tượng Satoshi với nhiều phiên bản khác nhau, như một sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của “cha đẻ” bitcoin đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu.

Ngày 9/9, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng các đơn vị ra mắt Blockchain Gallery và Tượng Satoshi - "cha đẻ" bitcoin thứ 5 trên thế giới.

Tượng Satoshi được VBA công bố là phiên bản “tan biến” được thiết kế bởi nữ nghệ sĩ người Italia tên Valentina Picozzi. Bức tượng có hiệu ứng biến mất độc đáo khi chuyển góc nhìn từ nghiêng sang trực diện, giống như cách Satoshi Nakamoto đã biến mất hoàn toàn sau khi xây dựng mạng bitcoin và trao quyền lại cho cộng đồng toàn cầu. Valentina đã dành tới 21 tháng thiết kế và thử nghiệm phiên bản này để tác phẩm có thể chuyển tải toàn bộ tinh thần và văn hoá phi tập trung của bitcoin.

Tượng "cha đẻ" Bitcoin phiên bản "tan biến" tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Vân Hiền - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VBA, đây là bức tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới, biểu tượng của văn hoá phi tập trung, tinh thần công nghệ và khát vọng đổi mới sáng tạo.

Trước Việt Nam, đã có Hungary, Thuỵ Sĩ, El Salvador, Nhật Bản đặt tượng Satoshi với nhiều phiên bản khác nhau, như một sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của “cha đẻ” Bitcoin đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu”.

Tượng được đặt ở vị trí hướng ra không gian rộng lớn, tựa lưng vào sông Hồng với mong muốn sự phát triển của tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ luôn là một dòng chảy không ngừng, như mạch nguồn nuôi dưỡng sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.

Được biết, câu chuyện về Satoshi Nakamoto là nguồn cảm hứng bất tận của cộng đồng blockchain toàn cầu, và việc đưa tượng về Việt Nam không chỉ lan toả những giá trị cốt lõi của blockchain - minh bạch, tự do, bảo mật - mà còn là cách để kết nối công nghệ với văn hoá, đưa blockchain đến gần hơn với công chúng; từng bước góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.