Doanh nghiệp của nữ đại gia bị cưỡng chế thuế gần 1.000 tỷ

TPO - Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ hàng loạt tài khoản ngân hàng của Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức để nộp vào Ngân sách Nhà nước, do đơn vị này đang nợ thuế gần 940 tỷ đồng.

Ngày 24/1, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) có mã số thuế là 2900471372.

Theo đó, căn cứ vào thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp số 993 ngày 11/1/2024 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đơn vị này đã ra Quyết định số 309 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế.

Số tiền bị cưỡng chế là gần 940 tỷ đồng. Lý do bị cưỡng chế làngười nộp thuế nợ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ các tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Thiên Minh Đức gồm: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Phát triển TPCHM chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An.

Quyết định của Cục Thuế Nghệ An cũng nêu rõ, đề nghị các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nộp vào tài khoản số 7111 - Tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Trường hợp số tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản.

Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền bị cưỡng chế.

Theo Lệnh thu Ngân sách Nhà nước kèm theo quyết định trên ghi rõ, số tiền mà Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức còn nợ thuế là hơn 938 tỷ đồng. Trong đó gồm: Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) từ tháng 6/2022- tháng 12/2023: Hơn 431 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ tháng 6/2022- tháng 12/2023: Hơn 81 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ tháng 5/2022 - tháng 12/2023: Hơn 670 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế BVMT hơn 170 tỷ đồng; Tiền chậm nộp thuế GTGT hơn 15 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế TNCN hơn 24 triệu đồng; tiền phạt chậm nộp: 4,5 triệu đồng; tiền chậm nộp khác hơn 367 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế của công ty này, trước đó vào ngày 20/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001. Sau 22 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty con và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển… Trong đó, ngành nghề chính làm nên tên tuổi của Tập đoàn này là: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Tại Nghệ An, Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng sở hữu tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ. Tổng kho xăng dầu này có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ năm 2019.

Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức - cũng được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con khác như: Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty CP Trung Long,…