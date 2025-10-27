Đoàn xã Cẩm Lý tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cẩm Lý (Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Chu Huy Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Lý, cùng 125 đại biểu ưu tú đại diện cho 1.210 đoàn viên thanh niên thuộc 35 chi đoàn trên địa bàn.

Báo cáo trình Đại hội nêu rõ, giai đoạn 2022 – 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Cẩm Lý đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Các phong trào hành động cách mạng như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được triển khai hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên tiếp tục được đổi mới, phù hợp với đặc thù thanh niên nông thôn trong thời kỳ chuyển đổi số.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Cẩm Lý: Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển”; xác định tập trung vào ba khâu đột phá gồm, nâng cao chất lượng chi đoàn; phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế số.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chu Huy Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Lý, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đoàn xã trong thời gian qua. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên; phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số nông thôn, tham gia xây dựng chính quyền điện tử cơ sở.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Cẩm Lý khóa I gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; đồng thời chỉ định Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực.

Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương Cẩm Lý ngày càng giàu đẹp, văn minh.