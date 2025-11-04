Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

P.V

Sáng ngày 15/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

anh-xa-yen-trung.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Đăng Việt – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Yên Trung. Đại hội có sự tham gia của 120 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên xã Yên Trung. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đoàn xã Yên Trung khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã; hai đồng chí Ngô Khắc Long và Nguyễn Văn Thơ được chỉ định giữ chức Phó Bí thư.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, phát động tuổi trẻ toàn xã Yên Trung thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

P.V
#xã Yên Trung

