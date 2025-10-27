Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trường Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Chiều 19/10, tại Hội trường UBND xã Trường Sơn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trường Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trường Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Sơn; đồng chí Hà Quốc Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn và 125 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn xã tham dự.

Báo cáo trình Đại hội nêu rõ: trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Trường Sơn đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào xung kích phát triển kinh tế – xã hội, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số cơ sở… được triển khai hiệu quả. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa trong thanh thiếu niên được tăng cường, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định 19 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trường Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; chỉ định 5 đồng chí Ban Thường vụ và 5 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã.

Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của xã Trường Sơn trong giai đoạn mới.