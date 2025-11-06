Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Chính tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

P.V

Ngày 15/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Trung Chính trong giai đoạn mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Huyền Minh – Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh, phụ trách Công tác Đoàn cụm thi đua số 4 Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; đồng chí Đặng Minh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Chính và 125 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Trung Chính đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa đã được nhân rộng, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã công bố Quyết định chỉ định 27 đồng chí vào Ban Chấp hành, 9 đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng thời chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã Trung Chính khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030, cùng đại biểu chính thức và dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

P.V
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Chính

