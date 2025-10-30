Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ xã Tân Yên, thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới.

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Yên, cùng 133 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 400 đoàn viên thanh niên toàn xã.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Yên ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành Đoàn xã trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh địa phương thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, đoàn viên, thanh niên xã Tân Yên đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần tiên phong, chủ động tham gia các phong trào hành động cách mạng; tổ chức hiệu quả nhiều chương trình có sức lan tỏa, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đặc biệt, tuổi trẻ xã Tân Yên đã có nhiều mô hình sáng tạo trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới nâng cao; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của xã Tân Yên, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị địa phương.