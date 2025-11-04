Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Đa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Sáng ngày 18/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nghiêm Văn Hách – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Đa; đồng chí Nguyễn Quang Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tam Đa.

Đại hội có sự tham gia của 121 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên xã Tam Đa. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đoàn xã Tam Đa khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Tú – Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tam Đa được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã; hai đồng chí Hoàng Thị Hạnh và Nguyễn Hoàng Việt được chỉ định giữ chức Phó Bí thư.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, phát động tuổi trẻ toàn xã Tam Đa thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.