Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phù Lãng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phù Lãng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ toàn xã, đánh dấu bước trưởng thành của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Phù Lãng: đồng chí Nguyễn Thế Phiệt – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Thị Hường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trương Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và 125 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên toàn xã.

Đại hội đã nghe và thảo luận sôi nổi Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2022 – 2027 và dự thảo báo cáo góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Tỉnh Đoàn Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các ý kiến tham luận đều thể hiện tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý chí sáng tạo của tuổi trẻ Phù Lãng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Phù Lãng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 25 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, đồng chí Vũ Đình Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Phù Lãng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Phù Lãng – Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Đại hội khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ xã nhà tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, đổi mới, sáng tạo trong học tập và lao động, góp phần xây dựng xã Phù Lãng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.