Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Thắng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Thắng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn xã Nhân Thắng, thể hiện tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, quyết tâm xây dựng quê hương Nhân Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chíNguyễn Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy xã Nhân Thắng; Nguyễn Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhân Thắng; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản với 4 nhóm trọng tâm về tuyên truyền, tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Tuổi trẻ xã phấn đấu kết nạp 1.200 đoàn viên mới, giới thiệu 250 đoàn viên ưu tú cho Đảng, triển khai hàng trăm công trình, phần việc thanh niên thiết thực gắn với đời sống cộng đồng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tuổi trẻ Nhân Thắng quyết tâm có bước phát triển mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhân Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.