Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vân Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vân Hà và 129 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên phường Vân Hà.

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương trước sáp nhập; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên. Đại hội đã công bố quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vân Hà khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời chỉ định đoàn đại biểu đại diện tuổi trẻ phường Vân Hà tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vân Hà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ phường trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với tinh thần “Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vân Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường mới đầy khí thế, niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ phường Vân Hà.