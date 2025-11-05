Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trạm Lộ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

P.V

Ngày 19/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

anh-tram-lo.png
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trạm Lộ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Sâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trạm Lộ; đồng chí Lê Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trạm Lộ. Đại hội có sự tham dự của 108 đại biểu chính thức – những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho ý chí, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ phường Trạm Lộ.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Trạm Lộ đạt nhiều kết quả nổi bật. Đoàn phường đã triển khai 6 chuyên đề học tập và làm theo lời Bác với gần 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; thực hiện 8 công trình, phần việc thanh niên vượt chỉ tiêu Nghị quyết; kết nạp 78 đoàn viên mới, giới thiệu 33 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 16 đồng chí được kết nạp Đảng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thắp nến tri ân”, tuyên truyền pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được duy trì hiệu quả, tạo dấu ấn trong cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trạm Lộ biểu dương những kết quả đạt được của tuổi trẻ phường, đồng thời đề nghị Đoàn phường tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thanh niên, góp phần xây dựng phường Trạm Lộ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, trong đó phấn đấu tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 55%; kết nạp 25–35 đoàn viên mới mỗi năm; giới thiệu 55–60 đoàn viên ưu tú cho Đảng, thực hiện 5 công trình, phần việc thanh niên và 5 chương trình tình nguyện mỗi năm.

Thực hiện quyết định chỉ định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trạm Lộ khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 22 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Phú Đạt được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường Trạm Lộ.

P.V
#phường Trạm Lộ

