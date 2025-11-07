Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đồng Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ I

P.V

Trong hai ngày 18 và 19/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có 135 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên, thanh niên toàn phường tham dự.

anh-dong-nguyen.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đồng Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Minh Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Nguyên.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đồng Nguyên lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn trong bối cảnh phường Đồng Nguyên được thành lập từ ngày 1/7/2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Tiên phong – Đổi mới – Sáng tạo”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường Đồng Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Trần Minh Ngọc – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường khóa I; 2 đồng chí giữ chức Phó Bí thư và 5 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; phát động phong trào thi đua trong tuổi trẻ toàn phường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng phường Đồng Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

P.V
#phường Đồng Nguyên

Cùng chuyên mục