Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đồng Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ I

Trong hai ngày 18 và 19/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có 135 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên, thanh niên toàn phường tham dự.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Minh Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Nguyên.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đồng Nguyên lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn trong bối cảnh phường Đồng Nguyên được thành lập từ ngày 1/7/2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Tiên phong – Đổi mới – Sáng tạo”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường Đồng Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Trần Minh Ngọc – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường khóa I; 2 đồng chí giữ chức Phó Bí thư và 5 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; phát động phong trào thi đua trong tuổi trẻ toàn phường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng phường Đồng Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.