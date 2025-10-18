Đoàn tàu ‘khoác áo hồng’ lan tỏa thông điệp phòng chống ung thư vú

TPO - Từ ngày 13 - 31/10, hành khách đi trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) sẽ có cơ hội trải nghiệm đoàn tàu phủ sắc hồng lần đầu tiên tại Việt Nam. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2025, do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức, nhằm hưởng ứng Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú (Tháng Mười Hồng).

"Tàu hồng lăn bánh – nhận thức lan xa”

Chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” là một trong những hoạt động thường niên có quy mô lớn và bền bỉ nhất tại Việt Nam trong công tác nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú. Năm nay, lần đầu tiên chiến dịch đưa thông điệp phòng chống ung thư vú lên tuyến metro với sự kiện “Tàu hồng lăn bánh – nhận thức lan xa”.

Trong suốt thời gian diễn ra, đoàn tàu đặc biệt trên tuyến Cát Linh – Hà Đông được phủ sắc hồng rực rỡ, mang khẩu hiệu “Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp” – lời nhắc vui nhưng ý nghĩa về việc phụ nữ cần chủ động chăm sóc, tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú để tăng cơ hội điều trị thành công.

Đoan tàu tham gia hành trình lan toả thông điệp phòng chống ung thư vú.

Không chỉ dừng ở hình ảnh trực quan, tại các ga trung tâm, hành khách sẽ được tham gia loạt hoạt động truyền thông sôi động như mascot tương tác, nhảy flashmob, minigame, phát tờ rơi và khu vực check-in photo booth. Các hoạt động này được thiết kế nhằm lan tỏa tinh thần tích cực, đồng thời giúp thông điệp “yêu thương và bảo vệ sức khỏe phụ nữ” đến gần hơn với cộng đồng.

Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Roche Pharma Việt Nam, Beiersdorf Việt Nam – tập đoàn chăm sóc da toàn cầu của Đức, và AstraZeneca Việt Nam. Sự hợp tác giữa các bên không chỉ tạo nên điểm nhấn truyền thông thị giác tại Hà Nội mà còn kêu gọi cộng đồng chung tay hành động thiết thực vì sức khỏe phụ nữ.

“Chuyến tàu hồng” được xem là hoạt động mới mẻ nhất của chiến dịch năm nay. Kể từ năm 2012, chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như “phủ hồng” các cao ốc tại Hà Nội và TP.HCM, khám sàng lọc ung thư vú miễn phí, giải chạy “Hành trình tiếp sức”, ngày hội tặng tóc, diễn đàn “Chị đẹp hiện đại, không ngại khó khăn” hay các buổi tư vấn y khoa.

Qua hơn một thập kỷ, chiến dịch đã giúp hàng triệu phụ nữ tiếp cận thông tin y tế hữu ích, hơn 72.000 người có nguy cơ cao được tầm soát miễn phí và hàng chục nghìn bệnh nhân nhận hỗ trợ trực tiếp.

Năm 2025, chuỗi hoạt động tiếp nối sẽ được triển khai trên toàn quốc, bao gồm diễn đàn người bệnh ung thư vú tại Hà Nội và TP.HCM, chương trình “Doctor Talk” tại Huế, khám sàng lọc miễn phí, ngày hội tặng tóc cho bệnh nhân, cùng các khóa đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y tế. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung: giảm tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư vú, đồng thời mang lại cơ hội sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn cho phụ nữ Việt Nam.

Ung thư vú – hiểm họa có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm

Theo dữ liệu GLOBOCAN 2022, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới Việt Nam, với 24.563 ca mắc mới, chiếm gần 29% tổng số ca ung thư ở phụ nữ. Căn bệnh này có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Thông qua hình ảnh “chuyến tàu hồng” lăn bánh giữa lòng thủ đô, chiến dịch muốn gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: mỗi phụ nữ hãy yêu thương chính mình, quan tâm tới sức khỏe và chủ động tầm soát định kỳ.

Mỗi hành trình của chuyến tàu không chỉ chở hành khách mà còn mang theo hy vọng và niềm tin về một tương lai tươi sáng – nơi phụ nữ Việt Nam được bảo vệ toàn diện trước căn bệnh ung thư vú.