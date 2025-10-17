Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bước tiến mới trong y học Việt Nam: Ca thay khớp háng toàn phần đầu tiên cho bệnh nhi

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một năm sau vụ tai nạn khiến cổ xương đùi bị gãy, bé gái 12 tuổi tưởng chừng phải sống cả tuổi thơ với những bước đi tập tễnh. Nhưng nhờ ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần ứng dụng công nghệ 3D và PSI cá thể hóa, em đã có thể đi lại bình thường.

Cách đây một năm, bé Nguyễn Ngọc N. (12 tuổi, Phú Thọ) gặp tai nạn gãy cổ xương đùi trái. Dù đã được phẫu thuật kết xương tại một bệnh viện tuyến trung ương, sau 6 tháng, tình trạng của em ngày càng xấu đi. Bé đi tập tễnh, hai chân lệch rõ rệt, vẹo cột sống nặng khiến việc di chuyển, vui chơi và đến trường trở nên vô cùng khó khăn.

img-8457.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City thực hiện thành công ca mổ cho bệnh nhi

“Từ khi bị gãy chân, em không dám ra ngoài chơi với bạn nữa. Em sợ bị ngã, sợ bạn bè trêu…”, cô bé chia sẻ với ánh mắt rụt rè của tuổi dậy thì.

Những bước đi không trọn vẹn khiến tuổi thơ của em bị gián đoạn. Cùng với tổn thương thể chất, sự tự ti và mặc cảm khiến N. ngày càng thu mình lại. Khi được gia đình đưa đến Bệnh viện Vinmec Times City, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp đặc biệt hiếm và phức tạp: cấu trúc xương đang phát triển, nhưng chỏm xương đùi đã bị tiêu gần hết, làm lệch trục cơ thể và vẹo cột sống nghiêm trọng. Nếu không can thiệp kịp thời, biến dạng có thể trở thành vĩnh viễn.

“Trên y văn thế giới mới chỉ ghi nhận hai trường hợp trẻ 10 và 11 tuổi được thay khớp háng toàn phần. Tại Việt Nam, đây là ca đầu tiên,” BSCKII Phạm Trung Hiếu, Trưởng khoa Phẫu thuật khớp háng và khung chậu - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao Vinmec Times City cho biết.

Quyết định “cân não” và ca mổ đặc biệt

Thách thức lớn nhất của ca mổ nằm ở việc xử lý hệ xương nhỏ, chưa hoàn thiện, và nguy cơ chênh lệch chiều dài chân khi trẻ tiếp tục phát triển. Chỉ cần sai lệch vài milimet cũng có thể khiến khớp hoạt động bất thường.

Sau nhiều cuộc hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ quyết định thay toàn bộ khớp háng bằng vật liệu hợp kim Titan. Để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, toàn bộ cấu trúc xương háng của bệnh nhi được mô phỏng bằng công nghệ 3D. Kế hoạch phẫu thuật kỹ thuật số (template 3D) được xây dựng, đồng thời thiết bị định vị PSI cá thể hóa được sản xuất riêng cho bé.

“Chúng tôi sử dụng hình ảnh 3D và cảm biến vận động để xác định nhóm cơ yếu, từ đó xây dựng phác đồ phục hồi riêng. Mục tiêu không chỉ là giúp cháu đi lại, mà là đi lại với dáng đi tự nhiên, cân đối nhất”, BSCKII Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng & Y học thể thao Vinmec, chia sẻ.

Nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng và phối hợp liên chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Chỉ sau 24 giờ, bệnh nhi có thể ngồi dậy và tập đi với khung hỗ trợ, mức độ đau giảm xuống chỉ còn 2 điểm trên thang đo VAS. Hai tháng sau mổ, bé đã tự đi lại bình thường, dáng người cân đối, không còn vẹo cột sống; chức năng vận động đạt hơn 90% so với người khỏe mạnh.

“Vợ chồng tôi không biết nói gì ngoài hai chữ biết ơn”, anh Nguyễn Văn T., bố bệnh nhi xúc động nói.

Dấu mốc mới của y học Việt Nam

Thành công của ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho bệnh nhi 12 tuổi không chỉ mở ra hướng điều trị mới cho những trẻ bị tổn thương khớp háng nặng mà còn minh chứng cho sự phát triển của y học chính xác tại Việt Nam.

Trước đó, ê-kíp do GS.TS.BS Trần Trung Dũng và BSCKII Phạm Trung Hiếu chủ trì cũng từng thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cho bệnh nhi 8 tuổi mắc ung thư xương – một ca bệnh được xem là “bước ngoặt” trong phẫu thuật bảo tồn chi thể.

Với việc ứng dụng công nghệ 3D, thiết bị PSI cá thể hóa và phác đồ phục hồi chuyên biệt, các bác sĩ Vinmec đã giúp nhiều bệnh nhi không chỉ vượt qua bệnh tật mà còn lấy lại trọn vẹn tuổi thơ – nơi những bước chân trở lại hồn nhiên, vững vàng trên hành trình lớn lên.

Hà Minh
#Công nghệ 3D trong y học #Phục hồi chức năng trẻ em #Ứng dụng công nghệ in 3D trong y học #Tiến bộ y học chấn thương nhi khoa #Phát triển y học cá thể hóa Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục