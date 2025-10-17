Bước tiến mới trong y học Việt Nam: Ca thay khớp háng toàn phần đầu tiên cho bệnh nhi

TPO - Một năm sau vụ tai nạn khiến cổ xương đùi bị gãy, bé gái 12 tuổi tưởng chừng phải sống cả tuổi thơ với những bước đi tập tễnh. Nhưng nhờ ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần ứng dụng công nghệ 3D và PSI cá thể hóa, em đã có thể đi lại bình thường.

Cách đây một năm, bé Nguyễn Ngọc N. (12 tuổi, Phú Thọ) gặp tai nạn gãy cổ xương đùi trái. Dù đã được phẫu thuật kết xương tại một bệnh viện tuyến trung ương, sau 6 tháng, tình trạng của em ngày càng xấu đi. Bé đi tập tễnh, hai chân lệch rõ rệt, vẹo cột sống nặng khiến việc di chuyển, vui chơi và đến trường trở nên vô cùng khó khăn.

Các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City thực hiện thành công ca mổ cho bệnh nhi

“Từ khi bị gãy chân, em không dám ra ngoài chơi với bạn nữa. Em sợ bị ngã, sợ bạn bè trêu…”, cô bé chia sẻ với ánh mắt rụt rè của tuổi dậy thì.

Những bước đi không trọn vẹn khiến tuổi thơ của em bị gián đoạn. Cùng với tổn thương thể chất, sự tự ti và mặc cảm khiến N. ngày càng thu mình lại. Khi được gia đình đưa đến Bệnh viện Vinmec Times City, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp đặc biệt hiếm và phức tạp: cấu trúc xương đang phát triển, nhưng chỏm xương đùi đã bị tiêu gần hết, làm lệch trục cơ thể và vẹo cột sống nghiêm trọng. Nếu không can thiệp kịp thời, biến dạng có thể trở thành vĩnh viễn.

“Trên y văn thế giới mới chỉ ghi nhận hai trường hợp trẻ 10 và 11 tuổi được thay khớp háng toàn phần. Tại Việt Nam, đây là ca đầu tiên,” BSCKII Phạm Trung Hiếu, Trưởng khoa Phẫu thuật khớp háng và khung chậu - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao Vinmec Times City cho biết.

Quyết định “cân não” và ca mổ đặc biệt

Thách thức lớn nhất của ca mổ nằm ở việc xử lý hệ xương nhỏ, chưa hoàn thiện, và nguy cơ chênh lệch chiều dài chân khi trẻ tiếp tục phát triển. Chỉ cần sai lệch vài milimet cũng có thể khiến khớp hoạt động bất thường.

Sau nhiều cuộc hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ quyết định thay toàn bộ khớp háng bằng vật liệu hợp kim Titan. Để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, toàn bộ cấu trúc xương háng của bệnh nhi được mô phỏng bằng công nghệ 3D. Kế hoạch phẫu thuật kỹ thuật số (template 3D) được xây dựng, đồng thời thiết bị định vị PSI cá thể hóa được sản xuất riêng cho bé.

“Chúng tôi sử dụng hình ảnh 3D và cảm biến vận động để xác định nhóm cơ yếu, từ đó xây dựng phác đồ phục hồi riêng. Mục tiêu không chỉ là giúp cháu đi lại, mà là đi lại với dáng đi tự nhiên, cân đối nhất”, BSCKII Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng & Y học thể thao Vinmec, chia sẻ.

Nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng và phối hợp liên chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Chỉ sau 24 giờ, bệnh nhi có thể ngồi dậy và tập đi với khung hỗ trợ, mức độ đau giảm xuống chỉ còn 2 điểm trên thang đo VAS. Hai tháng sau mổ, bé đã tự đi lại bình thường, dáng người cân đối, không còn vẹo cột sống; chức năng vận động đạt hơn 90% so với người khỏe mạnh.

“Vợ chồng tôi không biết nói gì ngoài hai chữ biết ơn”, anh Nguyễn Văn T., bố bệnh nhi xúc động nói.

Dấu mốc mới của y học Việt Nam

Thành công của ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho bệnh nhi 12 tuổi không chỉ mở ra hướng điều trị mới cho những trẻ bị tổn thương khớp háng nặng mà còn minh chứng cho sự phát triển của y học chính xác tại Việt Nam.

Trước đó, ê-kíp do GS.TS.BS Trần Trung Dũng và BSCKII Phạm Trung Hiếu chủ trì cũng từng thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cho bệnh nhi 8 tuổi mắc ung thư xương – một ca bệnh được xem là “bước ngoặt” trong phẫu thuật bảo tồn chi thể.

Với việc ứng dụng công nghệ 3D, thiết bị PSI cá thể hóa và phác đồ phục hồi chuyên biệt, các bác sĩ Vinmec đã giúp nhiều bệnh nhi không chỉ vượt qua bệnh tật mà còn lấy lại trọn vẹn tuổi thơ – nơi những bước chân trở lại hồn nhiên, vững vàng trên hành trình lớn lên.