Cảnh báo từ ca nhiễm trùng đa kháng thuốc hiếm gặp

Đặng Thanh - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp nhiễm trùng mô mềm phức tạp sau phẫu thuật cột sống ở bệnh nhân có nhiều bệnh lí nền và nhiễm vi khuẩn đa kháng - một tình huống lâm sàng hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa và điều trị chuyên sâu.

Ông N.V.T (66 tuổi, trú tại Tuyên Quang) bị ngã từ tầng 2, gãy cột sống thắt lưng và được phẫu thuật cố định bằng nẹp vít tại bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, sau mổ, vết thương không liền, chảy dịch mủ kéo dài dù đã điều trị kháng sinh nhiều nơi. Bệnh nhân phải tháo nẹp vít, cắt lọc tổ chức hoại tử, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy nhiễm vi khuẩn đa kháng và xuất hiện tổn thương phổi lan tỏa, suy hô hấp nặng.

Khi chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: sốt cao liên tục, khó thở, thể trạng suy kiệt. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng dài hơn 20cm, rộng hơn 10cm, lộ cả xương sống, mủ đặc và mô hoại tử. Chỉ số viêm CRP tăng tới 197 mg/L (gấp gần 20 lần mức bình thường), trong khi hình ảnh CT cho thấy phổi trái gần như trắng xóa.

Bác sĩ, ThS. Đặng Văn Dương, Trung tâm Khám bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, người trực tiếp điều trị cho biết: “Bệnh nhân có nền đái tháo đường, hẹp mạch vành, từng nhiều lần phẫu thuật và nằm viện kéo dài. Khi nhiễm vi khuẩn đa kháng tại nhiều vị trí, việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn. Nếu không kiểm soát nhiễm khuẩn đồng bộ và đúng đích, bệnh có thể tiến triển nhanh, gây suy đa tạng và đe dọa tính mạng”.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa với khoa Ngoại Chấn thương, Chỉnh hình và Thần kinh - Cột sống, bệnh nhân được phẫu thuật lần đầu: cắt lọc toàn bộ mô hoại tử, đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC) để kiểm soát dịch mủ và kích thích mô hạt phát triển, đồng thời sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ kết hợp kiểm soát đường huyết, dinh dưỡng và hỗ trợ hô hấp.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hết sốt, đỡ khó thở, tổn thương phổi cải thiện rõ, chỉ số viêm giảm mạnh. Vết mổ sạch, mô hạt lên tốt, đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật lần hai nhằm cố định lại cột sống và phục hồi chức năng vận động.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình và Thần kinh Cột sống chia sẻ: “Chúng tôi đã đặt lại hệ thống nẹp vít, cắt lọc mô xơ và khâu kín vết mổ có dẫn lưu. Ca mổ thuận lợi nhờ nền vết thương đã được kiểm soát tốt nhiễm khuẩn. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương”.

Sau hơn 35 ngày điều trị, bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn, vết mổ liền, không còn dịch, chức năng hô hấp phục hồi, có thể tự ngồi và tập đi lại nhẹ nhàng.

Theo ThS. Đặng Văn Dương, trường hợp này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm trong xử trí nhiễm trùng hậu phẫu phức tạp: “Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên ngành truyền nhiễm và ngoại khoa, việc kiểm soát vi khuẩn đa kháng, mô hoại tử lộ xương và tổn thương phổi lan tỏa sẽ rất dễ thất bại”.

Bác sĩ Dương khuyến cáo, người bệnh sau phẫu thuật, đặc biệt là người lớn tuổi, có bệnh lí nền như đái tháo đường, tim mạch nếu thấy vết mổ sưng, đỏ, đau, chảy dịch mủ hoặc không liền sau 5-7 ngày cần sớm đến bệnh viện chuyên khoa để được đánh giá và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, hoại tử hoặc phải tháo bỏ dụng cụ cố định.

