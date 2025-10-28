Đoàn phường Tân An đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào ngày 19/10/2025. Đại hội có sự tham dự của 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.800 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Thanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân An; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Tân An đạt kết quả toàn diện. 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước hoàn thành. Nhiều phong trào, hoạt động thiết thực được triển khai hiệu quả như: “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Vườn hoa thanh niên” được duy trì thường xuyên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc Thanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân An đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đoàn phường trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh niên. Nhiệm kỳ mới, Đoàn phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền; triển khai hiệu quả phong trào “5 tiên phong” và chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”; quan tâm bồi dưỡng cán bộ nguồn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, tham gia xây dựng đời sống văn minh đô thị.

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo – Đổi mới”, đề ra 9 chỉ tiêu trọng tâm và 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An, nhiệm kỳ 2025 – 2030.