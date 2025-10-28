Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đoàn phường Tân An đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

P.V

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào ngày 19/10/2025. Đại hội có sự tham dự của 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.800 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

anh-phuong-tan-an.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Thanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân An; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Tân An đạt kết quả toàn diện. 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước hoàn thành. Nhiều phong trào, hoạt động thiết thực được triển khai hiệu quả như: “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Vườn hoa thanh niên” được duy trì thường xuyên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc Thanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân An đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đoàn phường trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh niên. Nhiệm kỳ mới, Đoàn phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền; triển khai hiệu quả phong trào “5 tiên phong” và chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”; quan tâm bồi dưỡng cán bộ nguồn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, tham gia xây dựng đời sống văn minh đô thị.

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo – Đổi mới”, đề ra 9 chỉ tiêu trọng tâm và 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

P.V
#Đoàn phường Tân An

Cùng chuyên mục