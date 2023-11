Đoàn khối Doanh nghiệp Nghệ An - dấu ấn 27 năm hình thành và phát triển

TPO - Nhân kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, hàng chục Bí thư, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp đã về tham dự giải thể thao và tranh tài trên sân cỏ.

Chiều 25/11, tại thành phố Vinh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức giải thể thao cán bộ Đoàn khối Doanh nghiệp Nghệ An lần thứ III. Giải thể thao nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Đoàn khối Doanh nghiệp (1/12/1996 - 1/12/2023).

Năm 1996, sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Ở Nghệ An vào thời điểm này, các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn sinh hoạt phân tán trên địa bàn tỉnh. Trước yêu cầu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, ngày 3/10/1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định thành lập Đảng bộ các doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An (nay là Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An).

Cùng với sự ra đời của Đảng ủy khối Doanh nghiệp, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Nghệ An (Nay là Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An) đã được thành lập vào ngày 1/12/1996. Đoàn khối ban đầu có 70 cơ sở Đoàn trực thuộc, chủ yếu được chuyển về từ Tỉnh Đoàn Nghệ An, Thành Đoàn Vinh và Đoàn các cơ quan cấp tỉnh, với hơn 4.000 đoàn viên.

Với vai trò hạt nhân của phong trào thanh niên, tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực, tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để từng bước phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp và đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng của mình, Đoàn khối Doanh nghiệp Nghệ An đã không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Trong công tác giáo dục thanh niên với các hoạt động như: Sinh hoạt chính trị: "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh", "Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi", triển khai thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trong 27 năm qua, Tuổi trẻ khối Doanh nghiệp đã xung kích đảm nhận, thực hiện được hơn 3.700 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh, hơn 2.500 công trình, phần việc thanh niên; huy động hàng chục ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp sức trẻ trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ trong lao động sản xuất, làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng; vận động đoàn viên thanh niên tình nguyện hiến được hơn 5.500 đơn vị máu, hỗ trợ xây dựng 67 ngôi nhà tình nghĩa với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng; hàng ngàn suất quà được gửi đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các cán bộ chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo; thanh niên công nhân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều bước phát triển. Từ số lượng 70 cơ sở Đoàn, có những thời điểm tổng số cơ sở Đoàn đã nâng lên hơn 120 tổ chức, với tổng số gần 6.000 đoàn viên.

Giải thể thao Đoàn Khối Doanh nghiệp được tổ chức trong chiều 25/11 với 2 bộ môn bóng đá nam và bóng sọt nữ giữa 4 khối thi đua gồm: Khối Xây dựng - Vận tải; Khối Ngân hàng - tài chính - bảo hiểm - bưu điện - viễn thông; khối Công nghiệp - Nông nghiệp - Lâm nghiệp; khối Thương mại - Du lịch - Dịch vụ - Giáo dục - Y tế. Được biết, các cầu thủ, vận động viên tham gia trận đấu là những Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn.

Sau những giây phút tranh tài trên các trận thi đấu, trong tối 25/11, Đoàn khối Doanh nghiệp đã tổ chức tổng kết giải và tiến hành trao giải, huy chương vàng, bạc, đồng cho các đội đạt giải.