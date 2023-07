Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Gia Lai

TPO - Ngày 21/7, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.

Đoàn giám sát chuyên đề của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.

Báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai thể hiện, địa phương được thiên nhiên ưu đãi nhiều tiềm năng để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối). Trong giai đoạn 2016-2021, Gia Lai đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản về định hướng phát triển năng lượng của địa phương liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình năng lượng.

Hiện tỉnh đã có 88 dự án năng lượng tái tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch với tổng quy mô công suất hơn 4.347MW (trong đó, đã đưa vào vận hành khoảng 3.005MW); 3.248 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 480MW. Trong giai đoạn 2016-2021, tổng sản lượng điện sản xuất từ các nhà máy thủy điện và các nhà máy năng lượng tái tạo khác khoảng 40.096 triệu kWh.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao những kết quả toàn diện mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng, giai đoạn 2016-2021.

Ông Cường cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh trong thực hiện chính sách, pháp luật, ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền của địa phương đối với phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Gia Lai tiếp tục làm tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn các đường truyền tải điện, an toàn cho các nhà máy điện, an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi.

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính, số hóa trong quản lý nhà nước; có định hướng tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Tổng Thư ký Quốc hội ghi nhận và sẽ báo cáo lại để kịp thời tháo gỡ.

Trước đó vào chiều 21/7, Tổng thư kí Quốc hội Bùi Văn Cường và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Nhà máy điện gió Ea Nam (Đắk Lắk).