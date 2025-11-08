Đình Tú tiết lộ chuyện hẹn hò Ngọc Huyền: Bà mối không phải phim "Đừng Nói Khi Yêu"

HHTO - Trong khi khán giả cứ đinh ninh Đình Tú, Ngọc Huyền quen biết rồi nên duyên nhờ đóng chung phim Đừng Nói Khi Yêu thì cô dâu - chú rể đã tiết lộ sự thật khác hẳn.

Khi Đình Tú và Ngọc Huyền công khai chuyện hẹn hò, ai cũng tin rằng phim Đừng Nói Khi Yêu có công mai mối cho hai người đến với nhau. Bởi trước đó, hai diễn viên của phim giờ vàng VTV chẳng có dự án nào chung để có thời gian tìm hiểu nhau. Netizen còn thích thú khi trên phim Đừng Nói Khi Yêu, Đình Tú và Ngọc Huyền không có duyên nợ nhưng lại thành đôi ở ngoài đời.

Đình Tú, Ngọc Huyền ngọt ngào trong lễ thề nguyện

Nhưng trong lễ thề nguyện trước đám cưới ngày 6/11, Đình Tú đã tiết lộ rằng hai người lần đầu gặp nhau trong phòng thu âm bài hát cho chương trình Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình phát sóng dịp Tết. Khi ấy, họ chỉ chào hỏi xã giao và ngay cả khi gặp lại lần nữa khi ghi hình Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình, cũng vẫn chỉ nói vài câu thăm hỏi sơ qua mà thôi.

Hai người quen nhau từ một buổi thu âm chung

Rồi đạo diễn Bùi Tiến Huy của phim Thương Ngày Nắng Về mà Đình Tú đóng vai chính đã “tác thành” cho đôi trẻ khi khuyên Đình Tú hãy làm quen với Ngọc Huyền. Từ đó nam diễn viên bắt đầu nghĩ tới cô đồng nghiệp nhiều hơn, nhưng không chủ động "thả thính" mà tin rằng nếu có duyên thì hai người sẽ có dịp gặp lại. Đình Tú chỉ âm thầm manifest (gieo hy vọng - PV) sẽ nên duyên với Ngọc Huyền.

Hai người đã về chung một nhà sau 3 năm hẹn hò

Và "vũ trụ" đã hồi đáp bằng việc để Ngọc Huyền, Đình Tú đóng chung phim Đừng Nói Khi Yêu. Dù Ngọc Huyền chỉ đóng vai phụ thì họ vẫn có dịp trò chuyện tâm sự nhiều hơn rồi lặng lẽ trở thành một đôi. Đình Tú còn khen Ngọc Huyền nhìn bên ngoài trẻ con nhí nhảnh nhưng tính cách lại rất chín chắn, trưởng thành.