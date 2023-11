Định hướng ESG nổi bật, Techtronic Industries được công nhận tại '2023 AmCham Vietnam ESG Impact Showcase'

Techtronic Industries Việt Nam (TTI Việt Nam) được ghi nhận là một trong 10 doanh nghiệp xuất sắc trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tại 2023 AmCham Vietnam ESG Impact Showcase.

Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) tại TPHCM trong khuôn khổ bữa tiệc truyền thống “Giving Thanks” nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp thành viên đã có những sáng kiến về ESG mang lại ảnh hưởng tích cực cho Việt Nam trong năm 2023.

Tại sự kiện, TTI được xướng tên cùng 9 công ty khác như những ví dụ điển hình về thành công kinh doanh và tài chính bền vững, đồng thời tích hợp ESG vào chiến lược dài hạn, góp phần xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam. Ghi nhận này cũng minh chứng cho cam kết không ngừng của Techtronic Industries đối với Việt Nam thông qua việc thực hiện nghiêm túc các mục tiêu chiến lược ESG.

Bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, đã gửi lời chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn của các công ty trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại TP.HCM cho hoạt động Quản trị môi trường, Xã hội và Doanh nghiệp. Bà cũng chia sẻ rằng: "Giải thưởng ESG Impact là cơ hội để tôn vinh những công ty đã tạo ra tác động tích cực tại Việt Nam và chứng minh rằng doanh nghiệp có thể phát triển tốt bằng cách làm điều tốt."

Dẫn đầu trong ngành dụng cụ không dây tại Việt Nam cùng các hoạt động bền vững.

Liên Hợp Quốc và các quốc gia đang nỗ lực đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững nhằm giải quyết những thách thức phát triển lớn mà người dân phải đối mặt. TTI, với trách nhiệm của một doanh nghiệp xã hội, đã tích hợp các giá trị ESG vào chiến lược và quy trình ra đưa ra quyết định. Nhờ đó, đã tạo nên giá trị đáng kể cho các bên liên quan thông qua bốn định hướng chiến lược: Thương hiệu Mạnh, Sản phẩm Sáng tạo, Nhân sự Vượt trội và Vận hành Xuất sắc.

Quyết tâm của TTI trong việc dẫn đầu ngành công nghiệp sản xuất dụng cụ không dây trong phát triển bền vững bắt nguồn từ đam mê tạo ra các sản phẩm đột phá bảo vệ con người, giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong các cộng đồng nơi công ty hoạt động. Tại Việt Nam, công ty đặc biệt chú trọng vào việc ưu tiên phát triển mối quan hệ giữa môi trường và cộng đồng. Chiến lược này phù hợp với chiến lược toàn cầu về giảm phát thải carbon của TTI, được hỗ trợ bởi cam kết với các Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi) để đạt được mục tiêu giảm 60% lượng khí thải nhà kính Phạm vi 1 và Phạm vi 2 vào năm 2030.

Bà Trần Thụy Linh An, Phó Chủ tịch Quản lý Nhân sự và Dự án chiến lược, chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi được AmCham công nhận là một trong những công ty có đóng góp nổi bật cho cộng đồng tại AmCham Vietnam ESG Impact Showcase năm 2023. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc tạo nên những tác động tích cực cho nền kinh tế xã hội Việt Nam. Sự công nhận này sẽ tiếp thêm động lực và nguồn cảm hứng để TTI Việt Nam tiếp tục phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.”

Từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2018, TTI Việt Nam đã trở thành một nhân tố tích cực trong ngành, được chứng minh qua thương hiệu nổi bật của mình - Milwaukee với Trung tâm Milwaukee Heavy-Duty tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

TTI Việt Nam cũng là một nhà tuyển dụng uy tín với hơn 10,000 nhân sự (tính đến tháng 10/2023), và là một doanh nghiệp có ý thức xã hội với khung ESG thiết thực. Các sáng kiến của TTI tập trung vào việc giảm phát thải carbon, trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn tài nguyên và vật liệu thông qua các dự án hợp tác với nhà cung cấp địa phương, đầu tư và gắn kết với cộng đồng. Trong đó, cam kết của TTI đối với việc giảm carbon trong hoạt động sản xuất được thể hiện qua dự án xây dựng khu sản xuất hiện đại, được thiết kế tiết kiệm năng lượng và có chứng nhận LEED tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn.

Trong nỗ lực đóng góp cho cộng đồng, từ năm 2019, TTI Việt Nam đã hợp tác với đối tác Habitat for Humanity để xây dựng nhà ở, cơ sở vệ sinh, nước sạch nhằm hỗ trợ cho các cộng đồng kém may mắn tại Tiền Giang, Kiên Giang và Thái Nguyên. Trong đó, Dự án tiến hành năm 2020 - 2021 tại Gò Công - Tiền Giang đã hỗ trợ cho 169 hộ gia đình và 500 học sinh, dự án 2022 - 2023 tại Kiên Giang và Thái Nguyên dự kiến sẽ hỗ trợ nhà ở và cơ sở vệ sinh cho 100 gia đình, hơn 150 học sinh sẽ được sử dụng nhà vệ sinh mới. Các buổi tập huấn và chiến dịch truyền thông trong chương trình cũng sẽ giúp gần 1,580 người nâng cao kiến thức và kỹ năng về xây dựng nhà an toàn và bảo vệ sức khỏe và vệ sinh cho gia đình họ.

Trao quyền cho những Nhân sự Vượt trội

Một trong những trụ cột góp phần vào thành công của TTI trong lĩnh vực bền vững không chỉ dừng lại ở ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp cho cộng đồng mà còn ở sự ưu tiên và đầu tư vào con người. TTI hiện đang tạo việc làm và phát triển hơn 10,000 nhân viên tại các nhà máy sản xuất và văn phòng trên khắp cả nước. Bắt đầu từ năm 2022, TTI đã đưa Chương trình Phát triển Lãnh đạo của Tập đoàn trên toàn cầu thực hiện tại Việt Nam nhằm nuôi dưỡng thế hệ tài năng tiếp theo, cung cấp cơ hội cho các sinh viên mới tốt nghiệp khám phá tiềm năng của mình, để phát triển cả về kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết trong tổ chức.

Chung tay vào sứ mệnh giáo dục nhân tài địa phương, TTI đã hợp tác với Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham Việt Nam) ở TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tổ chức trao học bổng cho nữ sinh trong ngành kỹ thuật. Trong 2 năm liên tiếp, chương trình này đã trao học bổng cho hơn 130 nữ sinh ở 12 cơ sở giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Đồng Nai nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong nhóm ngành STEM. Bên cạnh đó, TTI cũng tham gia cùng các doanh nghiệp Đức hỗ trợ 25 tài năng có cơ hội biến những ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp của mình thành hiện thực tại Cuộc thi Thách thức Doanh nghiệp - mùa IV do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tổ chức.