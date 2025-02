Điều gì đang xảy ra với giá vàng?

TPO - Sáng nay (16/2), sau một ngày giá vàng trong nước giảm mạnh về mốc 90,3 triệu đồng/lượng bán ra với cả vàng nhẫn và vàng miếng SJC thì các doanh nghiệp lại điều chỉnh giá mua vào. Theo đó, chênh lệch mua vào - bán ra thu hẹp.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 87,5 - 90,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng mua vào, giữ nguyên giá bán ra so với chiều qua. Chênh lệch mua - bán 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của doanh nghiệp này cũng điều chỉnh tăng mạnh giá mua vào và giữ nguyên giá bán ra lên mức 88,5 - 90,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá mua vào lên mức 88,45 - 90,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng mua vào. Chênh lệch mua vào - bán ra 1,85 triệu đồng/lượng.

So với mức chênh lệch mua vào - bán ra cách đây 1 tuần, mức chênh lệch này đã giảm gần một nửa cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.882 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương gần 90 triệu đồng/lượng chưa kể thuế, phí.

Hiện nay, giá vàng trong nước phụ thuộc vào giá vàng thế giới. Tuy nhiên, niêm yết giá trong nước ra sao do các doanh nghiệp kinh doanh vàng quyết định. Với vàng miếng SJC, các doanh nghiệp nhìn vào mức giá bán ra của Ngân hàng Nhà nước cho các đơn vị được chỉ định. Còn với vàng nhẫn hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu các doanh nghiệp tự niêm yết.

Lý giải về việc không quản lý giá vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực tiễn trên thế giới, các ngân hàng trung ương cũng không quản lý giá vàng mà giá vàng do cung, cầu thị trường quyết định. Do đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định chỉ thực hiện can thiệp, nhằm hướng tới sự ổn định của thị trường vàng, không can thiệp vào giá vàng trong nước.

"Giá vàng diễn biến tăng cả trên thế giới chứ không chỉ có ở Việt Nam và tính từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước can thiệp bán vàng trực tiếp thì giá vàng thế giới còn tăng nhanh hơn giá vàng miếng trong nước. Theo Luật Giá năm 2012 và Luật Giá sửa đổi năm 2023, vàng không phải mặt hàng thiết yếu, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá", Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, sau Tết Nguyên đán, nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân giảm mạnh, trong khi lượng cung từ các nhà đầu tư bán ra tăng. Các nhà vàng thu hẹp khoảng cách chênh lệch mua - bán để khuyến khích nhà đầu tư mua vàng.

“Với diễn biến thị trường vàng hiện nay, Ngân hàng Nhà nước có thể đã có động thái điều tiết nhằm ổn định thị trường vàng, đặc biệt là trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh. Trước đây, vàng SJC thường có mức chênh lệch cao hơn 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi, nhưng nay khoảng cách này thu hẹp", ông Long nói.

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.562 VNĐ/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ USD quanh mức 25.240 - 25.600 VNĐ/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá hôm nay được giao dịch ở mức 25.610 - 25.710 VNĐ/USD, giảm 60 đồng so với cùng thời điểm hôm qua.