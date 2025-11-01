Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Điểm nổi bật trong kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân

TPO - Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông tin một số nội dung liên quan đến tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 như lộ trình, phương thức, tổ hợp xét tuyển.

Ngày 31/10, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2025.

Thạc sĩ Hoàng Thanh Hà, thành viên Ban Tuyển sinh, Phòng Quản lí Đào tạo cho biết, năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân có 9.158 thí sinh đã trúng tuyển qua hệ thống lọc ảo toàn quốc, 8.858 thí sinh chính thức nhập học, đạt tỷ lệ 96,7%.

Để tiếp tục duy trì và phát triển chất lượng tuyển sinh, Đại học Kinh tế Quốc dân đã lên kế hoạch chi tiết cho công tác tuyển sinh năm 2026.

482026716-1059640906194308-2296160902804066333-n.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ bắt đầu từ tháng 10-12, với việc xây dựng phương hướng và đề án tuyển sinh ban đầu. Đến tháng 3/2026, đề án tuyển sinh sẽ chính thức được công bố. Các giai đoạn tiếp theo bao gồm tư vấn tuyển sinh (1-6/2026), tiếp nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển (5-6/2026), chạy xét tuyển (6-7/2026), và xác nhận nhập học vào trước 15/8/2026.

Đối với phương thức tuyển sinh, năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ duy trì 3 phương thức tuyển sinh: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp dành cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế hoặc kết quả thi đánh giá năng lực/tư duy và xét tuyển điểm thi THPT năm 2026, với 4 tổ hợp môn A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh); giữ ổn định quy mô tuyển sinh.

Một trong những điểm nổi bật trong kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân là việc nghiên cứu mở một số chương trình đào tạo mới và tinh gọn phương thức tuyển sinh chi tiết phù hợp với quy chế và theo hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT.

Nghiêm Huê
