Điểm danh những tuyến phố có thể ngập úng do mưa lớn

TPO - Do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố trong nội thành có thể bị ngập úng. Theo đánh giá, các tuyến phố có thể bị ngập úng như Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc...

Từ sáng ngày 28/9, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn tại nhiều khu vực.

Mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực rơi vào tình trạng ngập úng như Bùi Xương Trạch, Nguyễn Trãi, Quan Nhân (quận Thanh Xuân); Phan Văn Trường, Trần Bình, Đỗ Đức Dục, Trần Cung, Hoa Bằng, Khu đô thị Resco, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê; Tô Hiệu, Lê Lợi, Quyết Thắng, Quang Trung (Hà Đông); Triều Khúc, Ngọc Hồi,...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong 3h tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn kéo dài có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành. Do đó, người dân nên cân nhắc khi di chuyển tới một số tuyến phố dưới đây do có thể bị ngập úng. Cụ thể:

Quận Hoàn Kiếm: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành Bát Đàn - Nhà Hỏa, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Quang Trung, Nguyễn Hữu Huân, phố Nguyễn Gia Thiều (ngã tư Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều), Phùng Hưng,...

Quận Hai Bà Trưng: Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, Ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc...

Quận Tây Hồ: Thụy Khuê (Chu Văn An - Dốc La Pho), Trích Sài.

Quận Ba Đình: Cao Bá Quát (đoạn trước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội); đường Đội Cấn, Đào Tấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát.

Quận Thanh Xuân: Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn.

Quận Đống Đa: Hầm Kim Liên, Lê Duẩn, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng; Quận Cầu Giấy: Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, Nam Trung Yên, Hoa Bằng.

Quận Hoàng Mai: Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính, Trương Định, Linh Đàm, Lĩnh Nam.

Quận Nam Từ Liêm: Ngã ba Lê Trọng Tấn - hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Trần Bình, Mỹ Đình, Bến xe Mỹ Đình.

Quận Hà Đông: Mỗ Lao, khu đô thị ̣Văn Phú, Lê Trọng Tấn, ngã 3 Quang Trung - Phan Đình Giót, bến xe Yên Nghĩa.

Quận Long Biên: Phố Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, ngã tư Aeon Long Biên./.