Xã hội

Google News

Cà Mau:

Đến nơi mà cứ khoảng 3 tháng mỗi năm, hơn 160 hộ dân phải đi lại bằng xuồng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gần nửa tháng qua, hơn 160 hộ dân ở khu tái định cư Kinh Tư (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) đang sống trong cảnh ngập sâu, khiến xe máy không thể lưu thông, người dân phải dùng xuồng, ghe để đi lại giữa khu dân cư.

Sinh sống cạnh đê biển Tây (tỉnh Cà Mau), hơn 160 hộ dân ở khu tái định cư Kinh Tư (xã Khánh Hưng) phải chịu cảnh ngập sâu khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, nước không thoát ra biển được khiến khu vực ngập nặng. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa được khắc phục.

575730655-1289123179553469-8481375334698658008-n.jpg

Ông Nguyễn Văn Hữu (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) cho biết, mùa nước ngập tại khu vực này thường kéo dài tới tháng 12 Âm lịch. Nước cao hơn mặt đường nửa mét, có khi đến 0,8m. Trung bình mỗi năm, khu vực này bị ngập từ 2 - 3 tháng.

“Thời điểm khu dân cư ngập, việc đi lại bằng xe máy, ô tô hầu như bất khả thi, người dân phải lấy xuồng đậu sẵn trước cửa để đưa con đi học hay ra chợ”, ông Hữu nói.

Cùng chung nỗi khổ, ông Nguyễn Văn Đức chia sẻ, nhiều năm nay, từ tháng 8 Âm lịch đến Tết cả khu lại ngập sâu, việc đi lại rất khó khăn. “Xe không thể chạy vào nhà, để ngoài lại lo trộm cắp. Nhiều hộ ngập quá phải bỏ nhà đi nơi khác”, ông Đức nói.

Ông Võ Hoàng Sa, người dân sinh sống tại đây cho hay, khu tái định cư này đã xây hơn 9 năm, nhưng 4 năm gần đây liên tục bị ngập. “Xe không chạy được, cây cối không sống nổi. Muốn hết cảnh này chỉ còn cách nâng cao mặt lộ và mở rộng cống thoát nước ra biển”, ông Sa nói.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng - Hồ Song Toàn cho biết, khu tái định cư Kinh Tư thường xuyên ngập do nước trong đồng không thoát kịp ra biển khi triều cường dâng cao. Ngoài ra, toàn khu vực huyện Trần Văn Thời cũ có 7 cụm trạm bơm phục vụ tiêu thoát nước, nhưng công suất không đáp ứng nhu cầu thực tế.

576114060-761950420286755-4953526462689756163-n.jpg
Đường trong khu tái định cư Kim Tư ngập sâu, người dân phải dùng xuồng đi lại.
569906849-2293996874451370-5006785939282751144-n.jpg
Trong nhà cũng thường xuyên chịu cảnh... lội nước.
ea163cb3f1d97d8724c8.jpg
Đi giữa đường trong khu tái định cư như lội sông.

Cà Mau không phải vùng lũ, nhưng giữa mùa triều cường, hình ảnh những chiếc vỏ lãi chạy trên con đường ở khu tái định cư Kinh Tư lại trở nên quen thuộc. Người dân chỉ mong sớm hết ngập để “tái định cư” thật sự là nơi ổn định cuộc sống.

Tân Lộc
#Cà Mau #ngập lụt #tái định cư #đi lại #xuồng ghe triều cường #ngập sâu

